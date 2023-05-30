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三藩市治安惡化樓價貴 科企專才離美改赴倫敦發展

環球社會熱點 14:00 2023/05/30

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美國三藩市多年來有不少科企進駐，但近年當地治安問題惡化加上樓價貴，愈來愈多科技業專才棄守三藩市。有分析指英國首都倫敦得益於匯率及免稅優惠等政策，專才紛紛轉赴當地發展。

印度官員自拍跌手機 抽乾水庫200萬升水尋機被停職 【下一頁】

三藩市的犯罪率近年持續上升的犯罪率，科技業專才也憂慮露宿者和露天吸毒等現象，都考慮到外地發展。

部分科技業專才也考慮到樓價差異，打算由三藩市遷移至倫敦。據悉，有利匯率因素推動下，美元買家購買英國房地產，相當於獲得3成折扣。

而倫敦平均樓價近73.8萬英鎊（約713.2萬港元），遠低於三藩市平均樓價102.7萬英鎊（約992.5萬港元）。

黑熊闖美國麵包店倉庫 「自助」狂食甜品（有片） 【下一頁】

加密貨幣交易平台Coinbase總部位於三藩市，但據報正考慮將總部遷至倫敦。

公司行政總裁岩士唐（Brian Armstrong）上月表示，考慮到美國的監管問題，他考慮將公司遷移至倫敦。

萊坊（Knight Frank）的數據指，去年倫敦市中心的房地產交易當中，美國買家佔最大比例。

Meta全球事務總裁、英國前副首相紀理歷（Nick Clegg）因工作原因，2019年與家人移居美國，但8月起將會調整生活模式，於美國及英國來回兩邊走。

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責任編輯：鄭錦玲

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