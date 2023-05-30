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【東京旅遊】Uber本周於東京推免費人力車觀光服務　遊覽雷門、淺草演藝廳及合羽橋等景點

Hot Talk 14:52 2023/05/30

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【東京旅遊】Uber東京推免費人力車觀光　僅本周限定

現時日本共17個城市能使用Uber（美：UBER）的服務，包括東京、大阪、京都、福岡等地方。日本Uber於5月29日王6月2日期間，會在東京推出「Uber Rickshaw人力車服務」，費用全免，每日於當地時間上午11時至下午12時期間，在Uber應用程式內開放預約。

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Uber用戶每次預約上限為兩部人力車，服務為先到先得。Uber Rickshaw的車夫更會提供講解服務，帶客人遊覽淺草地區，景點包括雷門、淺草演藝廳及合羽橋等景點。

Uber月初為慶祝英國國王登基大典，曾於倫敦曾推出免費馬車服務。

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