【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統

▲ Naver期望為阿拉伯地區對政治較為敏感的國家，以及西班牙和墨西哥等非英語區域開發地區化的AI工具，是由於這類國家均渴望擁有以其文化和政治背景為基礎的AI的系統。

美國科技公司如Microsoft和Google，正積極發展人工智能技術（AI），盼在全球AI巿場佔據主導地位。有別於美國企業，南韓搜尋引擎Naver則面向阿拉伯及非英語地區提供AI技術。

外電指，Naver期望為阿拉伯地區對政治較為敏感的國家，以及西班牙和墨西哥等非英語區域開發地區化的AI工具，是由於這類國家均渴望擁有以其文化和政治背景為基礎的AI的系統。Naver AI項目總監Sung Nako表示，此將為大規模業務，因AI技術對保障數據的重要性提高。

Sung Nako在外電訪問中以在國外興建並協助其他國家運行原子廠在比喻，指公司能以比Amazon等西方對手更低的價格出口AI技術。他又稱，有些國家因安全考量不願使用美國的AI和雲端系統，並指美國政府有權查閱美國企業在雲端儲存的資料，形成了一場新冷戰。

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專家：Naver未準備好進軍海外

Naver對其海外業務發展表現積極，惟有專家指公司對AI系統在海外的銷售情況過於樂觀。南韓中央大學商業系教授Wi Jong-hyun認為，Naver的AI演算法沒有達到標準化，並過分集中於韓國巿場，加上在其他國家推出系統需大量人手和財力，覺得Naver未做好準備。

Naver最近與沙特阿拉伯簽署了一份初步協議，答應向其提供包括AI的IT服務，幫助國家進行數碼經濟轉型。

責任編輯：歐朗欣

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