  • 35°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統

科技 14:36 2023/05/30

分享：

分享：

Naver期望為阿拉伯地區對政治較為敏感的國家，以及西班牙和墨西哥等非英語區域開發地區化的AI工具，是由於這類國家均渴望擁有以其文化和政治背景為基礎的AI的系統。

美國科技公司如Microsoft和Google，正積極發展人工智能技術（AI），盼在全球AI巿場佔據主導地位。有別於美國企業，南韓搜尋引擎Naver則面向阿拉伯及非英語地區提供AI技術。

外電指，Naver期望為阿拉伯地區對政治較為敏感的國家，以及西班牙和墨西哥等非英語區域開發地區化的AI工具，是由於這類國家均渴望擁有以其文化和政治背景為基礎的AI的系統。Naver AI項目總監Sung Nako表示，此將為大規模業務，因AI技術對保障數據的重要性提高。

Sung Nako在外電訪問中以在國外興建並協助其他國家運行原子廠在比喻，指公司能以比Amazon等西方對手更低的價格出口AI技術。他又稱，有些國家因安全考量不願使用美國的AI和雲端系統，並指美國政府有權查閱美國企業在雲端儲存的資料，形成了一場新冷戰。

【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具

【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員

專家：Naver未準備好進軍海外

Naver對其海外業務發展表現積極，惟有專家指公司對AI系統在海外的銷售情況過於樂觀。南韓中央大學商業系教授Wi Jong-hyun認為，Naver的AI演算法沒有達到標準化，並過分集中於韓國巿場，加上在其他國家推出系統需大量人手和財力，覺得Naver未做好準備。

Naver最近與沙特阿拉伯簽署了一份初步協議，答應向其提供包括AI的IT服務，幫助國家進行數碼經濟轉型。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
2023/05/29
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
2023/05/29
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
2023/05/29
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
今日
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？

你可能感興趣

【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
14:39 2023/05/29
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
15:52 2023/05/29
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
16:58 2023/05/29
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
移動裝置 科技產品 雲端 人工智能 品牌 服務 美國 沙特阿拉伯 南韓

下一篇文章

【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬開發設置用戶名機制　免公開電話號碼
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬開發設置用戶名機制　免公開電話號碼
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限
【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款