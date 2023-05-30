【消費券2023】中銀香港：經BoC Pay領消費券獲100元現金賞　銀行服務優惠達5000元

▲ 【消費券2023】中銀香港BoC Pay推100元現金賞 額外信用卡積分8000分

第二期電子消費券6月5日起接受轉換支付工具申請。中銀香港 （02388） 公布消費券新優惠，全新及現有客戶成功以 BoC Pay 領取第二期消費券，可獲100元「現金賞」及高達5,000元「加碼理財賞」，包括定期存款、信用卡、外幣兌換、保險及跨境匯款等服務。

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中銀香港表示，即日起至7月31日期間，BoC Pay客戶使用消費券於指定商戶買滿50元可獲減5元優惠，並會與莎莎 （00178） 、士多Zstore及友和 （02347） 合作推出「閃購週」，商品售價低至1元。

中銀香港推出高達5000元「加碼理財賞」

中銀香港表示，若用戶使用BoC Pay 領取第二期消費券，在其他銀行服務都有額外優惠，詳情如下：

信用卡：中銀信用卡、中銀雙幣卡或中銀聯營卡合資格信用卡客戶享額外8,000積分賞。（以250分可換領1元計算，即相等於32元。）

外幣兌換：成功兌換外幣達指定累計金額，可享高達2,300元獎賞。

定期存款：以「合資格新資金結餘」1萬元或以上開立「港元新資金特優定期存款」，3個月、6個月、12個月定存息率分別為3.2厘、3.3厘和3.5厘。

保險：投保「環宇智選旅遊保障計劃」或「大灣區旅遊保障計劃」低至6折優惠；「周全家居綜合險」首年保費75折；中銀壽險「目標三年網上儲蓄保險計劃（港元保單）」可享首年保費折扣優惠，以及有機會享額外500元百佳超級市場電子現金券。

股票：首筆港股、A 股及美股交易可享1元佣金優惠。

跨境匯款：首筆交易手續費豁免優惠。

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記者：宋佩恩