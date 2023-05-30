【新地旗下】啟勝為8項物業引入AI冷氣控制系統　兩年料慳300萬度電

▲ 【新地旗下】啟勝為ICC、新城市廣場等8項物業引入AI冷氣控制系統 兩年料慳300萬度電

新鴻基地產 （00016） 旗下啟勝管理服務公布，與香港理工大學、中電源動、怡和機器及特靈空調服務宣佈訂立約章，合力在2023年7月至2025年6月期間，在啟勝管理的8個投資物業全面使用人工智能冷氣控制系統，目標24個月間節省300萬度電，大約相當於900個三人家庭的一年用電量。

啟勝表示，參與的物業包括括環球貿易廣場（ICC）、 新城市廣場、新都會廣場、形點商場及九龍貿易中心等。

啟勝表示，自2011 年起便與香港理工大學合作，在ICC冷氣系統進行生命週期校驗，2012年至22年間節省超過2000萬度電。

啟勝在合作的發布會表示，為了今次活動特別購買碳信用額，為活動產生的碳排放作出補償，也同時為出席分享的四位嘉賓各購買一噸碳信用額。

啟勝副董事總經理朱啟明稱，旗下管理的物業不少租戶都是跨國企業、國際零售品牌，他們都十分重視環境保護，並關注物業所推動的可持續發展工作進度。

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編輯：麥德銘