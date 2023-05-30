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【巴士加價】行會通過5間巴士公司加價申請　九巴加4%、城巴新巴加5%　6月18日生效

Hot Talk 16:03 2023/05/30

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【巴士加價】行會通過5間巴士公司加價申請　大部分路線車費加價0.5至1元

行會正式批准5家專營巴士公司加價，當中載通 （00062） 旗下九巴獲批加價3.9%，城巴及新巴加價4.9%，新大嶼山巴士加價7%，龍運巴士上調4.2%、機場及北大嶼山巴士加價4.2%；6月18日生效。大約87%的乘客每程須多付的車費不超過0.5元，而近乎全部乘客每程須多付的車費均不超過1元。

運輸及物流局局長林世雄表示，為確保專營巴士營辦商維持財務穩健，以繼續按商業原則經營，提高效率和成本效益，各專營巴士營辦商在去年提交申請時，正值第五波疫情，而油價亦處於高位，加上主要新發展區新增人口為專營巴士營辦商帶來的新業務增長機遇，例如洪水橋／厦村、觀塘安達臣道以及屯門第54區的新發展，再衡量公眾的接受程度和負擔能力後，因此有上述加幅。

九巴原申請加價9.5%，龍運巴士則申請加價8.5%，新巴及城巴提出所有日常路線票價劃一加價2元。

相關文章：【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴城巴申劃一加2元

相關文章：【煤氣003】煤氣首設全港煤氣管網抽氫系統　已與兩間巴士營運商洽商

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編輯：陳韻妍

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