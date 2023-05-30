  • 33°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】美銀：中資股估值便宜但不足以構成買入理由　重申「槓鈴」策略

股市 12:55 2023/05/30

分享：

分享：

【大行報告】美銀:中資股估值便宜但不足以構成買入理由　重申「槓鈴」策略

離岸及在岸中資股均於5月逐步沉底，主要受到宏觀濟數據疲弱、地緣政治憂慮升溫、人民幣疲弱、地方政府債務沉重有關。美銀指出，MSCI中國指數預測市盈率跌破10倍，低於長期平均的12倍，雖然部分投資者認為大部分中資股估值相當便宜，但不足以構成買入的理由，目前大市缺乏方向，令中港股市成交持續向下。

內地債務佔GDP比率偏高

美銀稱，內地經濟基本面復甦力度亦弱於預期，相信大市會維持上落格局，情況就像2013至2014年般，當時與現在的政策與市場周期相若，現時內地債務佔國內生產總值（GDP）比率偏高，加上地方政策財政具壓力，房地產市場長遠仍存挑戰，預期今年內地只會推出小規模的經濟刺激政策，「由於內地復甦動力疲弱，市場表現亦會乏善可陳」。

「基於MSCI中國指數表現難有驚喜，重申今年的「槓鈴」策略，傾重於會派息的國企股，及有潛力成為未來領導者的中小股。」

美銀認為，中資互聯網股存在估值下調風險，與內銀及中資電訊股過去情況相若。2013至2015年間，中資金融股是指數的最大權重，而內銀股陷入結構性估值下調，當年MSCI中國指數於60左右徘徊，相信目前互聯網股估值下調也會拖累指數表現。

地緣政治風險升溫令部分外資撤離

「面對地緣政治風險升溫，部分環球投資者已離開中國市場，外資持有的股份或行業亦面對成本高企及估值下調，相反，國企、價值股及A股中小股則繼續跑贏。」

美銀稱，市場正在等待上升催化劑，例如推出針對房地產或地方政府債務的針對性政策，或對於民企或跨國企業等有更明確的政策訊號，這才能重建消費者及商業信心。該行指，從下而上投資策略來看，旅遊及出遊強勁復甦可為綫下服務行業帶來商業機會，如酒店及食肆，創造就業及提高收入前景。

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

開市追揸沽
【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？  美團、網易績後部署

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【大行看法】建銀趙文利：近期回調已反映市場擔憂　6月後半港股有條件反彈

相關文章：【大行看法】瑞士盈豐甄俊傑：對6月港股看法偏淡、仍有探底機會　惟應趁機入市科技股

編輯：陳韻妍

港股 H股 宏觀分析 技術分析 投資策略 市盈率 MSCI中國指數 GDP 中資電訊股 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【醫藥股】石四藥治急性細菌性皮膚注射藥　獲藥監局生產註冊批件

下一篇文章

【港元總結餘】銀行水緊借「貴錢」？　金管局單日貼現窗投放37.7億元、創逾兩年高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【美團3690】拆解美團上季盈利遠勝預期　為何股價仍跌8%兼破底？南非Naspers有份出手？
【美團3690】拆解美團上季盈利遠勝預期　為何股價仍跌8%兼破底？南非Naspers有份出手？
【美股期貨】道指期貨升30點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升30點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【股壇金手指】惠理高開15%　惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購
【股壇金手指】惠理高開15%　惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款