▲ 【大行報告】美銀:中資股估值便宜但不足以構成買入理由 重申「槓鈴」策略

離岸及在岸中資股均於5月逐步沉底，主要受到宏觀濟數據疲弱、地緣政治憂慮升溫、人民幣疲弱、地方政府債務沉重有關。美銀指出，MSCI中國指數預測市盈率跌破10倍，低於長期平均的12倍，雖然部分投資者認為大部分中資股估值相當便宜，但不足以構成買入的理由，目前大市缺乏方向，令中港股市成交持續向下。

內地債務佔GDP比率偏高

美銀稱，內地經濟基本面復甦力度亦弱於預期，相信大市會維持上落格局，情況就像2013至2014年般，當時與現在的政策與市場周期相若，現時內地債務佔國內生產總值（GDP）比率偏高，加上地方政策財政具壓力，房地產市場長遠仍存挑戰，預期今年內地只會推出小規模的經濟刺激政策，「由於內地復甦動力疲弱，市場表現亦會乏善可陳」。

「基於MSCI中國指數表現難有驚喜，重申今年的「槓鈴」策略，傾重於會派息的國企股，及有潛力成為未來領導者的中小股。」

美銀認為，中資互聯網股存在估值下調風險，與內銀及中資電訊股過去情況相若。2013至2015年間，中資金融股是指數的最大權重，而內銀股陷入結構性估值下調，當年MSCI中國指數於60左右徘徊，相信目前互聯網股估值下調也會拖累指數表現。

地緣政治風險升溫令部分外資撤離

「面對地緣政治風險升溫，部分環球投資者已離開中國市場，外資持有的股份或行業亦面對成本高企及估值下調，相反，國企、價值股及A股中小股則繼續跑贏。」

美銀稱，市場正在等待上升催化劑，例如推出針對房地產或地方政府債務的針對性政策，或對於民企或跨國企業等有更明確的政策訊號，這才能重建消費者及商業信心。該行指，從下而上投資策略來看，旅遊及出遊強勁復甦可為綫下服務行業帶來商業機會，如酒店及食肆，創造就業及提高收入前景。

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編輯：陳韻妍