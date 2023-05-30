印度官員自拍跌手機 抽乾水庫200萬升水尋機被停職

印度一名政府官員於水庫自拍時不慎跌落智能手機，派潛水員下水尋找愛機不果後，竟下令抽乾水庫内200萬公升的水。外界批評這名官員濫用職權及浪費水資源，涉事官員其後被停職。·

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涉事官員名為維什瓦斯（Rajesh Vishwas），於政府任職食品檢查員。他上周於印度中部恰蒂斯加爾邦（Kherkatta Dam）用手機自拍時，不慎將手機跌落水庫。

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他跌落的手機來自南韓品牌Samsung，售價約為1,200美元（約9,360港元）。

維什瓦斯聲稱手機内有敏感政府數據，首先要求潛水員下水搜索手機，但未能成功尋獲。

他下令用柴油泵在三日內，抽乾水庫內超過200萬公升的水，足夠夏季於印度灌溉最少1,500萬畝的土地。

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維什瓦斯解釋這批水本身無法用於灌溉，他獲得上級官員許可。但政府派人抽乾水庫內的水後，尋獲的手機已無法開機。

社會批評維什瓦斯浪費水資源，當地政府其後將他停職，並強調不能浪費水資源。但政府否認維什瓦斯屬濫用職權。

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責任編輯：鄭錦玲