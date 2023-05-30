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北韓預告6月發射軍事偵察衛星 日本料為彈道導彈

環球社會熱點 14:00 2023/05/30

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北韓軍方第二號人物、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲周二（30日）預告，北韓6月將發射軍事偵察衛星1號。北韓稱此為應對美韓軍事威脅，而採取的自衛性舉措。日本視此為北韓發射彈道導彈的信號，表明將會出手攔截導彈。

北韓青年罕見上街焚拜登畫像 抗議美韓《華盛頓宣言》 【下一頁】

北韓周一（29日）通報日本指，將於本月31日零時至6月11日零時期間，發射人造衛星，而衛星具體發射時間將以高層宣布為准。

日方認為北韓實際上將發射彈道導彈，防衛相濱田靖一向自衛隊發出攔截導彈的摧毀措施命令。除了沖繩本島外，日方在宮古、石垣、與那國3島，部署了航空自衛隊地對空攔截導彈「愛國者3」 （PAC-3），並於海上部署了搭載海基型攔截導彈（SM-3）的海上自衛隊宙斯盾艦。

日本首相岸田文雄譴責北韓，指北韓即使聲稱是發射衛星，但使用彈道導彈技術的發射也違反聯合國安理會決議。

拜登尹錫悅發表《華盛頓宣言》美定期派核潛艇停靠南韓 【下一頁】

李炳哲在北韓官媒《朝中社》發表，標題為增強自衛能力的文章。文章指，北韓6月將發射和試驗衛星1號等多種偵察工具，旨在追蹤、監察、識別、提前遏制和應對美國及其追隨勢力的軍事行動，對加強北韓軍事戒備而言是必不可少。

李炳哲指，美國動用偵察武器展開敵對性的空中偵察活動，規模前所未見。他指美國武器作戰和監視範圍，已涵蓋包括首都平壤在內的北韓西北部地區，以及周邊國家縱深後方和首都圈，對北韓和周邊國家構成嚴重威脅。

李炳哲亦在文中，列舉美韓軍事演練和合作的多項舉措，指軍事行動加劇地區安全緊張局勢，北韓迫切需要擁有可靠的偵察手段，及時掌握敵方發起軍事行動的跡象。

他指，北韓裝備更多偵察手段及升級各類武器的必要性不斷增加，透露當局已制定完成發展相關武器的時間表。李炳哲強調，北韓將全面考慮當前及潛在威脅，並全面加強戰爭遏制力。

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責任編輯：李俊儀

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