【貼現窗】金管局罕有貼現窗投放37.7億　金管局：不會披露銀行身份　未察覺異常

▲ 【港元總結餘】銀行間水緊借「貴錢」？ 金管局單日貼現窗投放37.7億元、創逾兩年高

根據香港金管局數據，金管局周一通過「貼現窗」操作，向銀行投放37.7億元流動性，金額創2021年1月以來單日最高。金管局今年以來僅有六天使用「貼現窗」投放資金，在周一之前，金管局今年最多曾單日向市場投放8.44億元，代表港元流動性需求突然增加。

近一年間，金管局累接2936億港元沽盤後，香港銀行間港元總結餘跌至約445億港元，為2008年環球量寬以來低位。

金管局發言人表示，港元市場保持運作暢順；貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作，銀行可按其運作需要使用，金管局未有察覺有關使用有異常之處。金管局將披露由於貼現窗口等流動資金安排使用而導致的最新總結餘水平，但不會披露其他相關信息，譬如銀行身份。

發言人指，在聯繫滙率制度下，港元拆息趨近美元拆息，同時亦受本地市場港元資金供求的影響。

何為「貼現窗」？ 與HIBOR關係是甚麼

「貼現窗」是金管局向銀行提供短期流動資金的方式，當銀行在日終結算時，若發現流動資金不足，可利用持有的外匯基金票據或債券抵押，向金管局借取隔夜流動資金。

金管局「貼現窗」的基本利率是按當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。在5月初美國加息後，金管局最新基本利率為5.5厘。

換言之，貼現窗是銀行向金管局借取「短錢」的方式，而且銀行一般可向同業以更低利率，拆借資金。銀行要動用「貼現窗」取錢，反映香港銀行體系流動性轉弱，令個別銀行須向金管局借「貴錢」。

隔夜HIBOR較貼現窗利率平逾1.2厘

港元拆息今（30日）普遍向上，但隔夜HIBOR跌2.27點子至4.20679厘，較「貼現窗」的成本，低逾1.2厘。

與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升5.08點子至4.50381厘，為5月23日來最高。

分析：或反映美國周一假期影響

彭博行業研究駐香港首席亞洲外匯和利率策略師Stephen Chiu表示，銀行從貼現窗獲取資金，反映利率上升、外圍銀行信心危機和美國債務上限等近期事態發展，使銀行更難通過銀行間渠道籌集資金。

不過，瑞穗銀行駐香港的首席亞洲外匯策略師張建泰表示，金管局周一投放的流動性金額絕對小，似乎與美國假期期間市場清淡有關。他還稱，對貼現窗口的需求陡升可能是一次性事件。在使用貼現窗口後，沒有看到整體流動性出現異常情況。

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編輯：姚卓然

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