【港元總結餘】銀行水緊借「貴錢」？　金管局單日貼現窗投放37.7億元、創逾兩年高

▲ 【香港資金】金管局周一通過貼現窗口操作投放37.7億元流動性 金額創逾兩年高

根據香港金管局數據，金管局周一通過「貼現窗」操作，向銀行投放37.7億元流動性，金額創2021年1月以來單日最高。金管局今年以來僅有六天使用「貼現窗」投放資金，在周一之前，金管局今年最多曾單日向市場投放8.44億元，代表港元流動性需求突然增加。

近一年間，金管局累接2936億港元沽盤後，香港銀行間港元總結餘跌至約445億港元，為2008年環球量寬以來低位。

何為「貼現窗」？ 與HIBOR關係是甚麼

「貼現窗」是金管局向銀行提供短期流動資金的方式，當銀行在日終結算時，若發現流動資金不足，可利用持有的外匯基金票據或債券抵押，向金管局借取隔夜流動資金。

金管局「貼現窗」的基本利率是按當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息（HIBOR）的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。在5月初美國加息後，金管局最新基本利率為5.5厘。

換言之，貼現窗是銀行向金管局借取「短錢」的方式，而且銀行一般可向同業以更低利率，拆借資金。銀行要動用「貼現窗」取錢，反映香港銀行體系流動性轉弱，令個別銀行須向金管局借「貴錢」。

隔夜HIBOR較貼現窗利率平逾1.2厘

港元拆息今（30日）普遍向上，但隔夜HIBOR跌2.27點子至4.20679厘，較「貼現窗」的成本，低逾1.2厘。

與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升5.08點子至4.50381厘，為5月23日來最高。

分析：或反映美國周一假期影響

彭博行業研究駐香港首席亞洲外匯和利率策略師Stephen Chiu表示，銀行從貼現窗獲取資金，反映利率上升、外圍銀行信心危機和美國債務上限等近期事態發展，使銀行更難通過銀行間渠道籌集資金。

不過，瑞穗銀行駐香港的首席亞洲外匯策略師Ken Cheung表示，金管局周一投放的流動性金額絕對小，似乎與美國假期期間市場清淡有關。他還稱，對貼現窗口的需求陡升可能是一次性事件。在使用貼現窗口後，沒有看到整體流動性出現異常情況。

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編輯：姚卓然