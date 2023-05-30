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【大行報告│內險股】大摩：中港保險行業已達轉捩點、將進入新周期　看好四隻內險股（附目標價）

股市 11:56 2023/05/30

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【大行報告│內險股】大摩：中港保險行業已達轉捩點、將進入新周期　看好四隻內險股

摩根士丹利認為，中港保險行業自2018年以來經歷5年低潮，期內保險公司透過重組業務及改革，以抵禦艱難的市場環境，相信行業已到達轉捩點，並正進入一個全新周期，新業務價值（VNB）將重新錄得增長，看好四隻內險股。

養老及醫療保健產品高需求

大摩指，內地保險行業將步入一個崎嶇的上升趨勢，短線新業務價值在儲蓄產品的強勁需求帶動下將會轉好，而向新會計準則穩定過度，加上毛利增加，並有利新業務價值復甦，並帶動公司盈利向上。長遠而言，保險行業則可受惠於家庭財富增加，養老及醫療保健產品的高需求亦為保險公司帶來機會，並推動保險公司銷售渠道亦更多元化，而經驗豐富的代理團隊亦有助於維持新業務價值增長。

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「雖然保險行業仍會面對不少挑戰，如利息下跌，銷售員減少，潛在信貸或房地產風險，新業務利潤率下降等，但相信有關障礙全屬暫時性，不會窒礙行業的上升軌道。」

大摩表示，若經濟復甦持續，加上地緣政治危機沒有惡化，相信保險股盈利會延續首季的強勁增長，但基於長期息率向下，加上投資敏感度增加，保險公司或難以找到回報有5厘的投資資產。

予中港保險行業「吸引」評級

大摩稱，市場對儲蓄產品的強勁需求將會帶動內險股的股價向上，目前大部分內險股2023年預測市帳率只有0.6至0.8倍，較疫情間的3年平均值更低。

大摩首次覆蓋中港保險行業，給予「吸引」評級，看好太保 （02601） 、平保 （02318） 、國壽 （02628） 及財險 （02328） ，相信4隻內險股可在保險合約銷售復甦下領跑，同時錄得可持續的優質增長。

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編輯：陳韻妍

港股 中國平安（02318） 中國財險（02328） 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 宏觀分析 個股分析 保險公司 市帳率 新業務價值
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