▲ 【NVDA】錯過1.5倍升浪 Cathie Wood：Nvidia不是唯一AI股、反唱好另一愛股

圖像處理品大廠Nvidia（英偉達，美：NVDA）憑人工智能（AI）應用加快而成功突圍，年內股價升幅逾1.5倍。知名投資者Cathie Wood旗下主動型ETF旗艦ARKK，年初清倉Nvidia，錯過今年絕大部分升浪，Cathie Wood在社交媒體發炮，重申自己在2014年已看好Nvidia可受惠AI浪潮，但認為目前股價明顯過高，「這不是唯一AI概念股（AI play）」。

ARKK去年價格大瀉67%，年初至今反彈2 8%，仍跑輸納指同期的31%升幅。

Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢 1月ARKK提前落車，詳情可見【下一頁】

Cathie Wood 表示，2014年時，當大部分投資者視Nvidia為個人電腦遊戲芯片股時，她管理的方舟投資研究已看好Nvidia可受惠於AI發展。從當時至今，Nvidia 股價由5美元累升近80倍至近390美元，投資者視之為「唯一AI股」，她表明並不認同。

她認為，Nvidia固然可繼續壯大整AI時代，但目前市值是今年預測營業額的25倍，股價明顯提前反映利好。

與Nvidia估值相比，費城半導體指數目前的市銷率約為6倍，而ChatGPT主要投資者微軟（美：MSFT）市銷率約12倍。

Cathie Wood：Tesla將是AI主要受惠股

Cathie Wood 續稱：

其他公司若具備有遠見的領袖、強大的全球分銷網絡——或許最重要的是——擁有大量高質素的專有數據庫，這些公司應該是AI的大贏家，在未來的幾年裡，其收入和盈利將會明顯超出預期。

Cathie Wood繼而指，Tesla（美：TSLA）正正是最明顯可以受惠AI突破的股份，目前公司市值只有營業額的6倍，而公司正在開發潛在市場規模達8萬億至10萬億美元的自主移動市市場。她續指，方舟投資正發掘這些AI贏家。

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記者：麥德銘