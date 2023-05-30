【券商點睇】遭券商下調營運數據預測 萬物雲新戰略創造毛利率拐點

東方證券指出，萬物雲（02602）2022年來自循環型業務（包括住宅及PFM物管、BPaaS解決方案）的收入為233.5億元（人民幣，下同），按年增長35.1%。管理規模方面，住宅及PFM物管的總合約、在管飽和收入分別為421億元及338.6億元，按年增長25.6%和30.2%。其中，住宅及PFM淨增在管飽和收入中第三方佔比達到60.9%、84.9%，體現出萬科物業出色的存量住宅拓展能力以及萬物梁行領先的品牌優勢，將有力支撐公司核心業務穩健成長。

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截至去年底，萬物雲已落地584個蝶城，較年初增加125個；年內完成38個蝶城改造，實現逾3,000萬元提效，作用至全年預計可提升4%的住宅物管毛利率，公司2023年計劃改造超過100個蝶城，隨着改造後蝶城提效作用逐步顯現，該行預計公司住宅物管毛利率有望迎來拐點。

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根據公司年報，東方證券主要下調了BPaaS、城市空間整合服務、開發商及其他社區增值服務等收入增速及毛利率預測，並小幅下調公司管理費率，調整公司2023至2024年每股盈利預測由2.18元及3元，調低至1.68元及2.21元，並引入2025年每股盈利預測為2.77元。基於可比公司2023年平均估值為19倍，考慮到萬物雲的龍頭地位，以及領先行業的品牌及科技能力優勢，給予其25%估值溢價，對應目標價為44.64港元。

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責任編輯：林衛