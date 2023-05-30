【國情點睇】第二季或下探短期底部 專家稱國內樓市須加力支持

根據中指研究院的報告，國內5月房地產銷售繼續回落，5月首三周重點50城市的新商品住宅周均成交434萬平方米，較4月周均下降17.7%，重點9城的二手住宅周均成交套數也較4月周均下降超過兩成。

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由於6至8月為傳統淡季，之後才是「金九銀十」的旺季，建誠智庫負責人苑承建接受內地媒體訪問時稱，第二季市場應該會下探到短期底部，是否能夠走出反轉，要看樓市政策的支持力度和宏觀經濟的恢復情況。

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中指研究院市場研究總監陳文靜表示，國內房地產市場企穩仍受到多個因素的影響和制約。一是中國宏觀經濟面臨較大下行壓力，居民收入預期並未出現明顯好轉，是制約購房需求釋放的關鍵因素之一。二是房價下跌預期仍在。三是近期個別房企償債壓力較大、部分城投風險上升，也對市場預期形成擾動。

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責任編輯：林衛