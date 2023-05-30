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【券商點睇】AIGC技術豐富音樂內容 雲音樂商業化空間更廣闊

股樓投資 11:46 2023/05/30

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開源證券發表報告稱，雲音樂（09899）第一季毛利率顯著提升，看好公司盈利能力持續改善，維持「買入」評級。期內，公司毛利率為22.4%，按年、按季分別上升10.2及4.6個百分點，主要因成本管控持續改善所致。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

同時，公司的平台內容與社區優勢不斷增強，或驅動用戶規模與用戶付費持續提升。該行認為，雲音樂獨特的社區優勢帶來了用戶的高黏性，不斷豐富的頭部版權和差異化內容以及創新功能的持續推出有望驅動用戶規模及付費率持續提升，帶來盈利能力的持續改善。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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另隨着人工智能生成內容（AIGC）技術的快速發展，AI在數字內容領域的應用不斷拓展，以「AI孫燕姿」所代表的音樂領域的AI技術應用或帶來音樂內容產業變革。公司通過提供AI創作工具，用戶及專業音樂人的創作效率有望得到顯著提升，進一步豐富平台內容，從而吸引更多用戶進入並留存在平台。此外，AI輔助音樂創作，一方面或帶來音樂內容成本降低，另一方面，更加豐富的內容也有望帶來更廣闊的商業化空間。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 雲音樂（09899） 港股 中國

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