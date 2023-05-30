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【內房危機】碧桂園龍湖插4%破底　惠譽：4月二手內房市場復甦勢頭減弱　購房者信心薄弱、短期或無法重振旗鼓

股市 11:36 2023/05/30

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【內房危機】惠譽：4月二手內房市場復甦勢頭減弱　購房者信心薄弱、短期或無法重振旗鼓

內地經濟復甦不似預期，評級機構惠譽認為，中國二手住房市場自4月以來持續降溫，待售房源數量減少、報價下調且成交量萎縮。繼今年首季的強勁反彈後，此輪二手住房市場增長放緩表明，不明朗的經濟前景和疲弱的就業狀況導致購房者信心薄弱。

惠譽指，二手房市場情緒通常被視為整體房地產行業的晴雨表，並且二手房在房屋交易總量中佔比較高，對新房價格影響很大。

多隻內房股破底並創逾半年低，潤地 （01109） 及中海外 （00688） 均跌3%。碧桂園 （02007） 跌4%，龍湖 （00960） 更跌4.7%。不過，融創 （01918） 反升6%。

已消化首季需求　購房者選擇觀望等待

該行指出，今年首季內地二手住房市場成交量和掛牌價反彈，是由於此前出行受限和大規模感染期間積累的需求得到釋放，且中國取消防疫管控並重啟經濟後市場對經濟前景持樂觀態度。然而，4月二手住房市場復甦勢頭減弱，且短期內可能無法重振旗鼓，因為累積的需求已消化，且實際經濟復甦不及預期打擊購房者信心。

該行稱，4月平均掛牌價下調，可能是因為購房者選擇觀望等待，而改善型購房者為加速交易進程降價出售現有住房。掛牌房源數量亦有所減少，這表明許多業主在當前價格承壓情況下推遲出售住房，這或將繼續拖累成交量。

此外，惠譽的研究表明，由於供應過剩和人口外流，低線城市的房市復甦或將慢於高線城市。同時，大戶型的價格更加堅挺，這表明改善型住房需求強勁，能夠滿足改善型住房需求的房企將從該趨勢中受益。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

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