岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對

日本首相岸田文雄長子翔太郎被揭，於首相府官邸舉辦私人派對兼拍照留念而引起爭議。岸田文雄周一（29日）宣布，解除翔太郎的首相秘書官職務，周四（6月1日）正式生效。

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日本周刊《週刊文春》早前刊登相片，揭露翔太郎去年12月和親友在首相官邸舉行派對。眾人模仿新任內閣成員合照，翔太郎站在正中位置。更有一名男子在具有重要象徵意義的紅色地毯樓梯上，躺著拍照。

岸田文雄向記者表示，由於長子行為不當，所以決定讓他承擔責任。前首相秘書官山本高義將再度出任此職。

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相片刊登後引來極大迴響，岸田文雄其後已給予翔太郎嚴重警告，但仍未能平息事件。

日本在野黨要求必須解除翔太郎職務。岸田文雄表示，七國集團（G7）峰會相關事宜已完成，所以選擇現時宣布消息，他將會嚴肅對待事件。

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據悉，是次已非翔太郎首次被批評以公謀私。日媒今年1月亦揭發，翔太郎陪同父親外訪英國和法國期間，使用使館專車外出購物，當時亦引來在野黨一致批評。

岸田文雄去年10月任命翔太郎，出任首相秘書官。其行為被視為培養繼承人的重要一步。雖然翔太郎被批評利用裙帶關係，但這種情況在日本政壇十分常見。

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責任編輯：李俊儀