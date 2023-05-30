【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具

▲ Nvidia與廣告公司WPP聯手打造的內容引擎將有助簡化內容製作程序，可以無縫連接各種3D設計及創作工具的生態系統。

由ChatGPT掀起的AI大戰，對廣告界、創意產業也帶來變革。芯片巨頭Nvidia Corporation近日更宣布與廣告公司WPP「強強聯手」，開發一款利用Nvidia Omniverse與AI的內容引擎。Nvidia在台北國際電腦展（Computex2023）上亦有進行示範。

Nvidia與廣告公司WPP聯手打造的內容引擎將有助簡化內容製作程序，可以無縫連接各種3D設計及創作工具的生態系統，包括Adobe、Getty Images等創意工具。而WPP的設計師就可以運用該引擎，根據客戶要求生成如圖片、影片、3D產品配置器（有助可視化產品的顏色及材質，方便用戶預覽）等內容，輔助廣告設計，加快流程。

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據悉，全新內容引擎將於不久之後提供予WPP全球客戶獨家使用。Nvidia CEO黃仁勳表示，WPP透過Omniverse Cloud與生成式AI工具，未來可以讓品牌客戶以前所未有的真實度及規模來部署產品體驗，打造更引人入勝的內容。雙方打造的內容引擎亦將與Getty Images合作，確保版權受到保護。

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責任編輯：張寶燕

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