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【俄烏戰爭】俄軍罕見日間空襲基輔 莫斯科遭無人機襲擊（第二版）

環球政治 14:16 2023/05/30

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俄羅斯軍隊本月第16度向烏克蘭首都基輔發動空襲，周一（29日）更為罕見於日間襲擊基輔，大批居民湧至避難所。烏方估計俄軍改於日間施襲，是希望調整戰術。另外，俄羅斯首都莫斯科周二（30日）遭無人機襲擊。

美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加 【下一頁】

（第二版更新莫斯科遭無人機襲擊）

路透社引述俄羅斯數個Telegram消息頻道指，當地周二較早時有4至10架無人機被擊落。

莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，無人機襲擊市內幾座建築物引致輕微損壞，但沒有人重傷。當局已派緊急服務部門到現場應對事故。

是次為俄軍相隔不足24小時内，第二次襲擊基輔。法新社報道，基輔於當地周一上午11點10分（本港下午4點10分）左右，傳出最少10次爆炸聲，當時與空襲警報響起僅相隔數分鐘。

民眾聽到爆炸巨響後，迅速跑到市中心的地鐵站避難。烏軍指俄軍一共向基輔發射11枚導彈，並遭烏克蘭防空系統全數擊落。

盧卡申科願供應核武 吸引他國加入「俄白聯盟」 【下一頁】

基輔市政府軍事機構負責人波普科 (Serhii Popko) 表示，俄軍於早上發動空襲，當時大多數居民都在街上或上班。

他認為今次襲擊表明俄軍已調整策略，改於白天發動空襲。

烏克蘭軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，他想讓俄羅斯的支持者不悅，讓他們知道基輔民眾沒有被襲擊嚇倒，並繼續工作。

布達諾夫發表聲明指，所有試圖恐嚇烏克蘭人或妄想空襲會產生影響的人，很快就會後悔。他又表示，烏克蘭人很快就會作出回應。

 

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責任編輯：鄭錦玲

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