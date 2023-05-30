【夏日商機】疫後市民改生活習慣　健身中心料生意飈4倍

夏天來臨，又是去沙灘曬身材的好季節！不少健身中心都表示疫後生意上升，正磨拳擦掌增聘人手，又或細舖搬大舖擴充營業。有做開健身的市民指，每月花費約2千元，除健身中心數百元月費，還會購買健身奶粉、食物和護具等。

【香港出口】4月港出口續跌 分析師：無新訂單難望改善出口

因為想令身形更健碩，Ton（下圖）兩年前開始健身，現時每周都會健身4至5次，每次2、3小時，去到健身室，他多會做阻力訓練，包括舉啞鈴、推槓鈴等，訓練整體肌肉和胸肌等，「每月花在健身的費用大約1千至2千元，包括健身室的月費，以及飲食上會多吃雞胸、牛肉等，增加碳水化合物及蛋白質。」Ton表示會一直鍛練下去。

阿傑（下圖）已健身5、6年，同樣是想練大隻，「小時候就開始做運動，如跑步等」，他認為做健身的門檻較低，因為健身室就在居所附近，十分方便。現時他每周會健身4至5次，每次2、3小時，主要做器械、帶氧訓練；除運動之外，他亦著重飲食健康，多吃高蛋白質食物如雞胸、牛肉、三文魚等，「每月約用2千至3千元左右，除健身室月費外，也會購買補充劑如健身奶粉、肉食和護具等。」

提升市民體能及運動表現

The Leaper由香港現役運動員及香港體能教練組成，聯合創辦人及業務總監許民樂（Chase，下圖）表示，他們除訓練精英運動員，亦希望幫助普羅大眾提升體能及運動表現，「例如打籃球，一般人會聘請籃球教練，但他們可能只會針對技巧，而我們則會透過科學化的肌肉訓練，提升其彈跳力、協調性，教導他們預防受傷的方法。」

現時The Leaper除經營實體店，還有出售訓練器材，前者佔整體收入的7成。疫情之後他們由荃灣1千呎細舖搬到現在荔枝角的2千呎大舖，「現在地方大了，我們有更多想法，包括增加1倍團體班」，他表示，夏天有更多人去沙灘，更著重完美體態，所以他很看好今年的銷情，「疫後大家更著重健康，願意改善生活習慣，我預期第三季的生意額會上升4成。」

以電流刺激肌肉做運動

EMS Fitness主張以電流刺激肌肉（Electric Muscle Stimulation）來做運動，創辦人陳茗之（Beatrice，下圖）指出，顧客來到之後會用EMS套裝包著身體，覆蓋9成大肌肉，然後由教練調校適合的電量和指導做運動，「每節只需20分鐘，就等同150分鐘的體能訓練，並鍛練到深層肌肉，適合繁忙的都市人。」

Beatrice稱，因為疫情，他們在開業1個月後就要關門3個月，經營困難，過去2年的發展速度緩慢，但自從今年撤銷口罩令後，馬上多了2、3倍客人，「夏天來臨，很多客人都追求完美身形，過去2個月營業額倍增。」為了迎接商機，Beatrice由去年開始已增聘教練，「很多教練都只有教練牌，對我們的儀器沒有認識，需要用上1、2個月去培訓。」她自言現在預約全滿，故會擴充業務，視乎情況7月將多開一間分店，預期今年生意額會上升2至3倍。

24小時全天候健身

Anytime Fitness香港區董事總經理Maxie Mak（下圖）說，他們的品牌來自美國明尼蘇達州，是24小時運作的健身室，現時在香港有28間分店、共3萬名會員，「我們希望不同人都可以做運動，包括傷健人士，所以2021年在何文田開設了一間Disabled Friendly的分店，可以分開左、右手或左、右腳去做。」

他表示，通關後營業額下跌了3成，為了加強品牌的知名度，將會贊助大型活動，並進行職業健身等宣傳，「其實不同行業都需要運動，例如空姐應加強手部力量，醫生要訓練耐力等等，我們將會邀請不同界別的人士免費試玩，拍照宣傳。」Maxie稱疫後有更多人重視健康，現時多了一批40至50歲的客人，他看好行業的發展潛力，今年將會多開5間分店，可望提升25%營業額。

【即食雞胸】口味多元化 放健身中心全天候出售

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：