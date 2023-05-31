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【王健林旗下】萬達據報出售上海萬達瑞華酒店　復星：無計劃購買（第二版）

股市 11:14 2023/05/31

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【王健林旗下】萬達據報出售上海萬達瑞華酒店　正與復星磋商價格

內地前首富王健林旗下大連萬達集團，早前擬安排經營內地商場業務的萬達商業管理在香港IPO上市，但申請已於今年4月到期失效。內地媒體報道，萬達商業陷入資金斷裂下，正計劃旗下資產以緩解流動性，除了出售多個商業廣場，萬達商業還計劃出售上海萬達瑞華酒店項目。

復星回應指，沒有購買萬達瑞華酒店的安排。標普早前將復星的評級展望由「負面」提升至「穩定」。

報道指，復星集團 （00656） 為上海萬達瑞華酒店的意向買家，雙方正在磋商價格之中。上海萬達瑞華酒店是萬達商業目前自持的7個酒店之一，其餘6個項目分別位於北京、三亞、漳州、武漢和成都。

彭博上周報道，萬達商業正考慮出售位於浙江、江蘇和上海的多達20家購物中心，但萬達商業其後否認。

（第二版加入復星回應）

相關文章：【王健林旗下】萬達否認以160億元人幣出售20個萬達廣場　另據報擬回購7月到期美元債（第二版）

相關文章：【王健林旗下】萬達否認大規模裁員　此前傳6月前大幅削減人手　內媒：下一個許家印？

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開市追揸沽
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編輯：陳韻妍

港股 復星國際（00656） 內地物業 商場 香港 上海 酒店 IPO
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