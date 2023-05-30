【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員

▲ Nvidia行政總裁黃仁勳指，AI令所有人都能成為編程人員。

人工智能（AI）功能強大，所作的回覆已遠超人類想像。芯片巨頭Nvidia為不同公司提供AI技術所需芯片，包括Microsoft的搜尋引擎Bing。Nvidia行政總裁黃仁勳指，AI令所有人都能成為編程人員。

黃仁勳在台北國際電腦展Computex上表示，AI引領着一場電腦革命，毫無疑問人類正處於全新的電腦時代，而在每個電腦時代均能做到以前不能做到的事，AI亦證明了這點。他續指，現在的編程門檻非常低，數碼鴻溝已消失，AI意味全部人都能靠和電腦對話，編寫程式。

黃仁勳認為，AI的很容易使用，故進步速度很快，並能接觸到不同行業。他在演講途中展示AI功能，只用幾句指令，AI便寫出了一首讚美Nvidia的歌曲。

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Nvidia是現時全球市值最高的芯片上市公司，公司對第二季度的收入預測更比華爾街作的推數高出50%以上，並表示正增加芯片供應量，以滿足AI市場需求。

責任編輯：歐朗欣

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