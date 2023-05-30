  • 32°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員

科技 11:30 2023/05/30

分享：

分享：

Nvidia行政總裁黃仁勳指，AI令所有人都能成為編程人員。

人工智能（AI）功能強大，所作的回覆已遠超人類想像。芯片巨頭Nvidia為不同公司提供AI技術所需芯片，包括Microsoft的搜尋引擎Bing。Nvidia行政總裁黃仁勳指，AI令所有人都能成為編程人員。

黃仁勳在台北國際電腦展Computex上表示，AI引領着一場電腦革命，毫無疑問人類正處於全新的電腦時代，而在每個電腦時代均能做到以前不能做到的事，AI亦證明了這點。他續指，現在的編程門檻非常低，數碼鴻溝已消失，AI意味全部人都能靠和電腦對話，編寫程式。

黃仁勳認為，AI的很容易使用，故進步速度很快，並能接觸到不同行業。他在演講途中展示AI功能，只用幾句指令，AI便寫出了一首讚美Nvidia的歌曲。

【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限

【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機

Nvidia是現時全球市值最高的芯片上市公司，公司對第二季度的收入預測更比華爾街作的推數高出50%以上，並表示正增加芯片供應量，以滿足AI市場需求。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【創新科技】港產布料電粘滾輪助製衣自動化　100克軟布料也拿得穩
2023/05/29
【創新科技】港產布料電粘滾輪助製衣自動化　100克軟布料也拿得穩
【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務
2023/05/29
【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
2023/05/29
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
今日
【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？

你可能感興趣

【創新科技】港產布料電粘滾輪助製衣自動化　100克軟布料也拿得穩
17:13 2023/05/29
【創新科技】港產布料電粘滾輪助製衣自動化　100克軟布料也拿得穩
【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務
18:45 2023/05/29
【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
21:05 2023/05/29
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
移動裝置 科技產品 人工智能 品牌 晶片 Computex NVIDIA

上一篇文章

【Nvidia AI狂潮】Nvidia聯手廣告公司開發內容引擎　無縫連接3D設計工具

下一篇文章

【中小企AI】 亞洲區貿易變化速　香港中小型企如何把握機遇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限
【NVIDIA AI狂潮】NVIDIA成立「AI大學中心」　擬5年培育1,000 AI人才　國籍不限
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
【Nvidia AI狂潮】未來人機對戰更有趣！　Nvidia新模型助打造NPC遊戲角色
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【用ChatGPT中伏】ChatGPT生成虛假法庭案例　律師或面臨停牌危機
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機　靠ChatGPT App料每年賺多28億
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬開發設置用戶名機制　免公開電話號碼
【WhatsApp新功能】WhatsApp擬開發設置用戶名機制　免公開電話號碼
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款