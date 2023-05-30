▲ 【債務上限】普徠仕：達成債務上限協議未全解市場風險 籲密切關注銀行儲備情況

美國白宮與共和黨就提高美國債務上限達成初步協議，眾議院將於美國時間5月30日（周二）下午3時舉行聽證會，討論債務上限方案（即香港時間周三凌晨3時）。普徠仕認為，即使達成協議，市場風險仍然存在，如果銀行體系面臨進一步的壓力，預計債券市場將迫使聯儲局採取行動並降低利率。

普徠仕靈活環球債券策略聯席基金經理Scott Solomon表示，債務上限即美國國會批准的31.4萬億美元的美國債務負擔。現時美國的「信用卡」已經透支，美國銀行賬戶（財政部一般賬戶）餘額亦不斷減少。 而在俗稱「X日」（X-date）時，賬戶資金將會耗盡。 然而，難以預測「X日」的具體日期。該行認為，在最後關頭達成協議的可能性為95%，相關協議或將提供18至24個月時間，甚至延至下一次總統大選。

Solomon認為市場過於關注是否將達成協議，而對未來發展關注不足。即使達成協議，市場風險仍然存在，並認為更重要的是達成協議後的下一步行動。當前首要問題是重建一般賬戶餘額，美國財政部計劃在6月底前將其增至5,500億美元。根據過去經驗，一般賬戶每增加一美元，有80美分來自美國銀行儲備。

然而，3月銀行業動蕩反映銀行儲備非常緊張。如果銀行儲備最終被用於發行美國國債，這可能會為銀行體系帶來更大的壓力。目前，鑑於聯儲局正在努力遏制通脹，當局必須維持審慎。但如果銀行體系面臨進一步的壓力，預計債券市場將迫使聯儲局採取行動並降低利率。

密切關注銀行儲備情況

另外，貨幣市場為一般帳戶提供資金。貨幣市場的投資者現在透過聯儲會隔夜逆回購協議進行投資，獲得更高回報，只有美國國債孳息率能帶來相若回報時，這種情況才會出現。在這種情況下，風險資產以及美國銀行的股票和債券可能會造好。因此，該行在未來一個月將密切關注銀行儲備情況。

Solomon又指，若出現實際違約，美國國債的價格將或會攀升，導致孳息率下降，並推升金價。 這很可能影響其他國家的國債，如德國國債和日本政府債券。 另外，美元或會轉弱。固定收益的傳統相關性在初期或會回歸，即債券價格與風險資產表現成反比。然而，隨著踏入2024年，市場或將債務上限談判的結果抛諸腦後，屆時環球各國政府財政支出增加，各國債券發行量超過預期，債券投資者或需要尋求更高的收益。

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編輯：姚卓然