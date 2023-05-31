【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響

▲ 【日圓走勢】植田和男：日本央行會耐心地維持超寬鬆貨幣政策 日圓於半年低位徘徊

日圓兌每美元周二下午一度迫近141水平，其後日本財務省、日本央行及金融廳於日本時間周二（30日）下午5時半緊急召開臨時會議，但沒有發表會後聲明，是日本央行行長植田和男首場三方會議，財務省副大臣神田真人會後表示，希望外滙市場反映經濟基本面，過度波動是不可取的，否認召開會議是為了警告日圓走弱。

外電報道指，日本政府和日本央行在議上達成共識，必須密切關注金融和外滙市場的動態，及其對日本經濟的影響。三方確認將在新架構下保持密切聯繫，並討論如何應對各種風險，包括美國債務上限和銀行業事件等。

日本政府及日本央行召開緊急會議後，日圓從半年低位反彈，兌每美元回升至139.8水平，每百日圓兌港元重上5.58算。

植田和男：耐心地繼續維持超寬鬆貨幣政策

植田和男周二早上表示，由於距離通脹持續高於2%的目標仍有一段距離，日本央行會耐心地繼續維持超寬鬆貨幣政策。

「央行預期在目前財政年度中期時，通脹將會明顯地低於2%。」

植田和男指，經濟前景仍不明朗，通脹於財年中後期仍有可能反彈。

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編輯：陳韻妍