【業績｜醫美股】奧思集團反彈15%　中期溢利大增近1.2倍、派息7仙

▲ 【業績｜醫美股】奧思集團中期溢利大增近1.2倍

奧思集團 （01161） 公布，截至3月31日止六個月之收益按年增加26.7%至約4.9億元，溢利大增近1.2倍至5721萬元。公司宣派中期股息每股7仙，相較去年中期並無派發股息。

奧思集團近期股價波動，昨日績前大成交下插18%，周二（30日）反彈15%，報1.55元。

美容服務業務方面，集團的品牌Glycel、水磨坊、奧思醫 學美容中心、水之屋、Oasis Dental、spa ph+、AesMedic Clinic及32°C 在香港經營合共54間美容院、於澳門經營2間門市及於中國經營4間門市。而位於銅鑼灣金朝陽中心的奧思醫學美容中心旗艦店已於去年10月開業。將兩間奧思醫學美容中心合併在一起後， 新的醫學美容中心佔用金朝陽中心27樓全層，佔地超過7,000平方呎。另外，於中國，本集團於去年10月在北京開設第四間自營水磨坊。

產品銷售業務方面，集團於香港經營合共10間零售店、於澳門經營5間店舖及於中國經營1間店舖，包括Glycel及Eurobeauté 等自家品牌及分銷權品牌Erno Laszlo及HABA。而位於尖沙咀崇光百貨的HABA專櫃已遷至尖沙咀海港城Facesss。

集團指，期內銷售組合已經恢復較正常的比重，產品和服務分別佔17.1%和82.9%。由於美容服務的毛利率普遍高於產品，因此集團的毛利率亦由去年同期的84.9%上升至89.4%。

集團認為，訪港旅客人數亦已緩慢攀升，香港的消費者信心正在持續改善，有信心經濟及消費氣氛正逐步恢復，同時有信心集團下半年將會取得正面成果。

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編輯：姚卓然