煤氣公司設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統 提供高效安全供氫方案
香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）致力發展新能源應用方案，煤氣公司籌備從管網中直接提取氫氣，透過貫通港九新界的地下管道網絡，為用戶提供氫氣。有關供氫方案具成本效益，亦不會產生額外碳足跡，有助香港推動氫能應用。
煤氣公司位於大埔煤氣廠設置的供氫設施，今年三月獲環境及生態局（環境局）領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意進行試驗，目前試驗情況令人滿意。
煤氣公司生產的人工煤氣，當中一半的成份為氫氣。有關供氫設施採用「變壓吸附技術」，可接駁煤氣管網，提取煤氣內的氫氣，氫氣純度達99.99%，適合供氫燃料電池產電。抽氫設備是根據國際認可的標準及規範建造，配合煤氣公司有超過160年營運煤氣及氫氣的豐富經驗，安全可靠。
通過遍布全港、總長度達3,700公里的地下煤氣管道，只須在客戶端安裝抽氫裝置，便可使用安全且高效的氫能。
本港採用煤氣管道輸送氫氣的方案，在多方面具備優勢。首先，方案毋須更換管道，免卻進行大規模基建，為香港提供氫能，具成本效益。
同時，由於不涉及利用路面交通工具運送氫氣，既可避免路面運輸氫氣的潛在風險，又節省運輸氫氣的高昂成本，並大幅減低額外碳排放。
氫氣隨煤氣經地底管道配送，不受天氣和路面交通情況影響，可做到「即開即有」、無間斷供應。
氫能可應用於巴士及重型車外，還可應用於其他運輸交通工具，包括船隻和鐵路等。煤氣公司對本港未來的氫能發展感到樂觀，一直與不同持份者包括政府、商業機構、巴士營運商、環保團體等密切溝通，進展良好，將於下半年適時公布其他具體方案，促進氫能科技可早日於本港落實使用，以積極配合國家3060雙碳目標及特區政府2050實現碳中和策略。
(特約)