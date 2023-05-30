煤氣公司設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統 提供高效安全供氫方案

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）致力發展新能源應用方案，煤氣公司籌備從管網中直接提取氫氣，透過貫通港九新界的地下管道網絡，為用戶提供氫氣。有關供氫方案具成本效益，亦不會產生額外碳足跡，有助香港推動氫能應用。

▲ 煤氣公司工商市務及營業總經理鄭曉光簡介煤氣公司最新的供氫方案。

煤氣公司位於大埔煤氣廠設置的供氫設施，今年三月獲環境及生態局（環境局）領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意進行試驗，目前試驗情況令人滿意。

▲ 煤氣公司燃氣生產總經理陳錦添介紹位於大埔煤氣廠內的氫氣提取裝置。

煤氣公司生產的人工煤氣，當中一半的成份為氫氣。有關供氫設施採用「變壓吸附技術」，可接駁煤氣管網，提取煤氣內的氫氣，氫氣純度達99.99%，適合供氫燃料電池產電。抽氫設備是根據國際認可的標準及規範建造，配合煤氣公司有超過160年營運煤氣及氫氣的豐富經驗，安全可靠。

通過遍布全港、總長度達3,700公里的地下煤氣管道，只須在客戶端安裝抽氫裝置，便可使用安全且高效的氫能。

▲ 大埔煤氣廠內設置的氫氣提取裝置，把煤氣內的氫氣抽出，再利用「氫燃料電池」產生電力。

本港採用煤氣管道輸送氫氣的方案，在多方面具備優勢。首先，方案毋須更換管道，免卻進行大規模基建，為香港提供氫能，具成本效益。

▲ 煤氣公司工商市務及營業總經理鄭曉光(右)，與燃氣生產總經理陳錦添表示煤氣公司的供氫方案既安全、穩定，亦具成本效益。

同時，由於不涉及利用路面交通工具運送氫氣，既可避免路面運輸氫氣的潛在風險，又節省運輸氫氣的高昂成本，並大幅減低額外碳排放。

氫氣隨煤氣經地底管道配送，不受天氣和路面交通情況影響，可做到「即開即有」、無間斷供應。

▲ 現時煤氣公司生產的人工煤氣，成份中約有一半是氫氣。大埔煤氣廠內的氫氣提取裝置，抽取出來的氫氣純度達99.99%。

氫能可應用於巴士及重型車外，還可應用於其他運輸交通工具，包括船隻和鐵路等。煤氣公司對本港未來的氫能發展感到樂觀，一直與不同持份者包括政府、商業機構、巴士營運商、環保團體等密切溝通，進展良好，將於下半年適時公布其他具體方案，促進氫能科技可早日於本港落實使用，以積極配合國家3060雙碳目標及特區政府2050實現碳中和策略。

(特約)