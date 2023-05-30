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【港股市況】美團反彈乏力再跌2% 內房下挫、龍湖跌4% 恒指期結半日再跌181點（不斷更新）
港股期結日，半日續跌近200點。恒指高開23點，其後走勢反覆向下，恒生指數半日跌181點，報18369點，成交491.8億元。科指跌0.7%，報3621點。美團 （03690） 續跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾4%，比亞迪 （01211） 逆市升逾1%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
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財經日誌︰
即市走勢︰
【12：30】【香港資金】金管局周一通過貼現窗口操作投放37.7億元流動性 金額創逾兩年高
【12：11】【人民幣匯價】人民幣離岸價跌穿7.1創半年低 港元站穩「9算」
【12：00】恒生指數半日跌181點，報18369點，成交491.8億元。科指跌0.7%，報3621點。美團 （03690） 續跌逾2%，騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.3%，內房下挫，碧桂園 （02007） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌逾4%，比亞迪 （01211） 逆市升逾1%。
【11：44】小鵬汽車 （09868） 升逾1%，理想汽車 （02015） 升0.3%，蔚來 （09866） 升0.1%。
【11：38】恒指最新跌約150點，低見18384點，科指跌0.4%，報3633點。
【11：37】【內房危機】碧桂園龍湖插4%破底 惠譽：4月二手內房市場復甦勢頭減弱 購房者信心薄弱、短期或無法重振旗鼓
【11：30】上證半日跌0.7%，深證跌0.8%，創業板指跌0.7%。
【11：19】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌逾3%，龍湖 （00960） 跌4%。
【11：15】快手 （01024） 逆市造好，股價升3%，高見52.9元。
【11：05】【恒生指數】恒指再跌百點穿18500點關口 國指高位跌兩成、率先步入技術性熊市
【11：05】【王健林旗下】萬達據報出售上海萬達瑞華酒店 正與復星磋商價格
【10：44】美團 （03690） 跌幅擴大至逾2%，低見113元。騰訊 （00700） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 升0.1%。
【10：39】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升逾1%，中海油 （00883） 升0.5%，中石化 （00386） 升0.4%。
【10：34】恒指跌幅擴大至100點，報19441點，跌109點，科指跌0.2%，報3640點。
【10：19】大市跌幅擴大至約68點，跌穿18500點關口，報18482點，科指轉跌1點，報3645點。
【10：10】恒指轉跌6點，報18544點，科指升0.4%，報3663點。
【10：08】美團 （03690） 最新跌逾1%，騰訊 （00700） 轉跌0.2%，阿里巴巴 （09988） 升0.8%。
【10：05】惠理 （00806） 升幅收窄至逾4%，報2.32元，今早曾高見2.67元。
【10：03】【業績｜醫美股】奧思集團反彈15% 中期溢利大增近1.2倍
【09：54】滙豐 （00005） 偏軟，跌0.1%，低見58.6元，中移動 （00941） 跌0.3%，友邦 （01299） 、港交所 （00388） 升0.1%。
【09：49】美團 （03690） 反彈乏力，最新轉跌0.5%，低見114.6元。
【09：46】融創 （01918） 股價反彈逾8%，高見1.19元。
【09：41】比亞迪 （01211） 股價造好，升逾3%高見238.6元。吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 升0.7%。
【09：40】大市升幅收窄至約44點，報18595點。
【09：35】騰訊 （00700） 開市後轉升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，美團 （03690） 反彈近1%。恒指升約115點，報18666點，科指升1.4%，報3699點。
【09：34】創科 （00669） 逆市跌近2%，破底低見71.1元。
【09：30】華住 （01179） 績後升逾1%，開市後早段高見29.85元。
【華住1179】華住酒店第一季轉賺10億人幣 收入增長67%超預期
【09：20】惠理 （00806） 升近15%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指高開23點，開報18574點，科指升0.6%，報3667點。
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【09：13】期指開報18590點，升68點。
【08：57】永義國際 （01218） 開市前公布短暫停牌。
【08：48】恒指黑期跌約24點，報18485點。道指期貨升39點，報33164點。
【08：32】【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行
【08：15】【國泰293】國泰據報擬購波音777-8F貨機 價值約156億元
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【07：45】美股休市，恒指夜期暫停一晚。至於滙豐 （00005） 於英國股價收報609.3便士，折合較港收市價高0.19元或0.3%。
【07：30】美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。歐洲僅德國及法國有市，德法收市偏軟，跌0.2%。歐洲債息下跌，債價上升，反映資金輕微避險。
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責任編輯︰梁浩碩