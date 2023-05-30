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【港股市況】惠理大升近15%　ATM個別走、阿里巴巴升逾1%　恒指期結日高開23點（不斷更新）

股市 09:35 2023/05/30

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港股市況不斷更新

港股期結日大市輕微高開。惠理 （00806） 升近15%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指高開23點，開報18574點，科指升0.6%，報3667點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【中特估】中國銀河：中特估行情正處於第一階段尾聲　啟動第二階段關注兩把鑰匙

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：34】創科 （00669） 逆市跌近2%，破底低見71.1元。

【09：30】華住 （01179） 績後升逾1%，開市後早段高見29.85元。

【華住1179】華住酒店第一季轉賺10億人幣　收入增長67%超預期

【09：20】惠理 （00806） 升近15%，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，美團 （03690） 升0.6%，騰訊 （00700） 跌0.5%，恒指高開23點，開報18574點，科指升0.6%，報3667點。

【股壇金手指】惠理高開15%　惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購

【美團3690】美團創辦人王慧文悉數A股轉B股　王興投票權增加、惟不觸發強制全面要約責任

【09：13】期指開報18590點，升68點。

【08：57】永義國際 （01218） 開市前公布短暫停牌。

【08：48】恒指黑期跌約24點，報18485點。道指期貨升39點，報33164點。

【08：32】【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

【08：15】【國泰293】國泰據報擬購波音777-8F貨機　價值約156億元

【07：59】【小米股價】小米加大印度製造力度　以應對監管審查挑戰、重奪失去市佔率

【07：57】【中軟354】中軟國際推AI應用平台JointPilot　可接入百度「文心一言」等大模型平台

【07：45】【Morning精點】第二期消費券7月16日發放︱拆解美團盈利遠勝預期為何仍跌8%破底

【07：45】美股休市，恒指夜期暫停一晚。至於滙豐 （00005） 於英國股價收報609.3便士，折合較港收市價高0.19元或0.3%。

【07：30】美國陣亡將士紀念日，美股休市一天。歐洲僅德國及法國有市，德法收市偏軟，跌0.2%。歐洲債息下跌，債價上升，反映資金輕微避險。

港股上日市況，詳情請看︰【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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