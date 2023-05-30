【大行報告】中國銀河：中特估行情正處於第一階段尾聲　啟動第二階段關注兩把鑰匙

▲ 【中特估】中國銀河：中特估行情正處於第一階段尾聲 啟動第二階段關注兩把鑰匙

市場關注中國特色估值體系（簡稱「中特估」），相關概念股亦獲資金追捧。 中國銀河證券發表研究報告指出，認為目前中特估行情正處於第一階段尾聲，並邁向第二階段過渡的過程中，第二階段行情是否啟動需要關注是否有新的相關政策出台或者高層是否有新的表態。短期觀察是否有增量資金進入，若沒有，市場仍是存量資金博弈。

該行指，在行業風格快速輪動後， 科技、媒體和通信（ TMT）和中特估主線風險釋放，估值吸引力提升，市場會再次回歸主線，但存量資金的博弈將使放大兩條主線蹺蹺板效應，主要看兩條主線之間的強。對於中特估主線來講，投資者會繼續尋找新的行業上漲邏輯來對不同的相關行業繼續進行試探，以震盪上行為主。

若出現政策面的持續支撐，增量資金入場，中特估第二段行情大概率會開始啟動，開始新一輪上漲。 中長期需關注宏觀貨幣政策的傳導、央國企內在價值的變化以及估值錨的確立。

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