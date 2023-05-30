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【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

股市 08:32 2023/05/30

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【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

HSBC滙豐 （00005） 此前收購的矽谷銀行英國分行（SVBUK） ，最新據報準備改名為滙豐創新銀行（HSBC Innovation Banking），預計將於下月倫敦科技周期間公布。

英國天空新聞報道指，有科技資深人士擔心，將其置於滙豐品牌下，新子公司有可能放棄運作獨立性。

滙豐3月時公布以1英鎊代價收購矽谷銀行英國分行，即日完成交易，並會用現有資源撥付，避免矽谷銀行英國分行倒閉。天空新聞此前透露，滙豐銀行收購後，任命三位資深人士擔任董事，Erin Platts仍將擔任行政總裁。

【HSBC滙豐】滙豐隨市跌近2%　研退出12國業務　佔多達1/5市場

【SVB】HSBC滙豐「1英鎊白武士」接手矽谷銀行英國分行　財相：無動用納稅人資金（第三版）

【SVB】矽谷銀行英國分行被滙豐1英鎊接手後數日　員工獲發逾1.4億港元獎金

責任編輯︰梁浩碩

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