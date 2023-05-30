▲ 【HSBC滙豐】滙豐據報將矽谷銀行英國分行改名為滙豐創新銀行

HSBC滙豐 （00005） 此前收購的矽谷銀行英國分行（SVBUK） ，最新據報準備改名為滙豐創新銀行（HSBC Innovation Banking），預計將於下月倫敦科技周期間公布。

英國天空新聞報道指，有科技資深人士擔心，將其置於滙豐品牌下，新子公司有可能放棄運作獨立性。

滙豐3月時公布以1英鎊代價收購矽谷銀行英國分行，即日完成交易，並會用現有資源撥付，避免矽谷銀行英國分行倒閉。天空新聞此前透露，滙豐銀行收購後，任命三位資深人士擔任董事，Erin Platts仍將擔任行政總裁。

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責任編輯︰梁浩碩

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