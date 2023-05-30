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【小米股價】小米加大印度製造力度　以應對監管審查挑戰、重奪失去市佔率

股市 07:59 2023/05/30

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【小米股價】小米加大印度製造力度　以應對監管審查挑戰、重奪失去市佔率

小米 （01810） 正加大在印度當地的製造，以奪回因監管審查加強及競爭激烈所失掉的市佔率。小米印度總裁Muralikrishnan B表示，小米與印度公司Optiemus Electronics簽署合同，將頸掛式藍牙耳機生產交給當地生產商。

Muralikrishnan此前表示，這是一個里程碑，進一步印證了對印度製造的承諾。

報道指，小米以前不願在印度生產耳機和智能手表，但因印度加大對中國企業的打壓力度，因此急於與當地企業探索聯手製造，或以獲得印度的支持。

小米多年來一直在印度的智能手機市場領先，惟受累洗錢指控及當地政府加強審查，導致去年在印度的出貨量減少逾20%，去年第四季度於當地排名第三。

【小米業績】小米管理層：全球手機市場受壓影響上季收入　中高端產品佔比增帶動毛利率（第二版）

【小米業績】小米彈高半成　首季收入跌19%符預期　經調整利潤增13%、毛利率創新高

責任編輯︰梁浩碩

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