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【中軟354】中軟國際推AI應用平台JointPilot　可接入百度「文心一言」等大模型平台

股市 07:57 2023/05/30

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【中軟354】中軟國際推AI應用平台JointPilot　可接入百度「文心一言」等大模型平台

中軟國際 （00354） 近日推出面向政企大客戶數智化轉型的具有極致性能、 極簡易用的新一代人工智慧應用平台JointPilot。該平台可接入華為盤古、 百度 （09888） 文心一言、GPT等各類大模型平台，具有高度的交互性和靈活性，加快大模型研究應用步伐。

中軟國際表示，JointPilot融合GPT等LLM大語言模型能力，結合了中軟國際解放號多年在DKG（領域知識圖譜）的工程能力、政企服務知識沉澱和平台化工具的深厚積累，提供基於大模型+DKG的企業級人工智慧應用平台JointPilot，幫助客戶釋放數據價值和知識潛能，支援軟件工程全生命周期智慧化服務，包含共性能力梳理、IT資產管理、數據開發運營（DataOps）、模型精調與部署運維（ModelOps）、推理增強、需求理解、AI應用開發、項目管理和安全評估評測等功能，為政企客戶快速形成AIGC定制化解決方案及實施服務。

可接入各類大模型平台

中軟國際指，JointPilot一方面借助服務公有雲廠商積累的算力優勢，能夠靈活接入華為盤古、 百度文心一言、GPT等各類大模型平台，具有高度的交互性和靈活性，加快大模型研究應用步伐。另一方面，JointPilot也結合開源大模型及開源訓練框架進行私有化大模型定制、訓練和部署，為企業在擁抱AIGC技術及應對成本挑戰、提升效率帶來全面的賦能方案。

中軟國際已經成為國內眾多科技巨頭的大模型合作夥伴，是最早參與華為盤古NLP大語言模型生態能力型合作夥伴， 也是首批接入百度ERNIE Bot的生態合作夥伴。

另外，近日，中軟國際解放號與網易數帆Codewave建立了全面戰略夥伴關係，圍繞AIGC及低代碼應用，在產品╱平台、研究院、產學研合作等方面開展合作，加速政企市場合作落地，打造一批AIGC綜合應用示範項目，進一步推動多個AI場景商業應用項目落地。

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編輯：姚卓然

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