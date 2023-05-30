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美國達成債務上限協議　美元上揚人幣下試7.1水平

宏觀解讀 15:42 2023/05/30

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經過幾輪談判，美國兩黨終於達成提高債務上限協議，儘管仍需待國會兩院通過方案，有關美債違約的尾部風險已大為降低。美元在104水平以上整固後似乎蓄勢待發，一眾非美貨幣延續頹勢。美國債務上限問題結束後，市場焦點重回貨幣利差因素上，雖然聯儲局已明確表示考慮暫停加息，但核心通脹居高不下，導致6月份加息的預期死灰復燃。與美國相比，其他地區的增長動力正在減弱，央行加息乏力，意味美元將可能在年底前維持利差優勢，為美元帶來支持。

美元轉強，加上投資者對中國經濟前景的悲觀情緒加劇，人民幣進一步下挫至7.1水平。上周五媒體報導中資銀行曾經在境內市場積極沽售美元支持人民幣反彈，然而效果只屬短暫性質。筆者認為，人民幣基本因素已經惡化，第二季復甦動力不似預期，政府亦未有發出訊號推出經濟刺激政策，加上季節性購匯因素，人民幣短期形勢難以樂觀，人行只能控制人民幣貶值節奏，在人民幣悲觀情緒籠罩下，投資者將會趁人民幣反彈沽貨，形成反覆下跌的格局。

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】債限達協議港股見底未？ 美團、網易績後部署

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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