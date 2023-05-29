【Uber失物】香港人坐Uber　金華火腿都可以遺下　如何自救？

Uber 香港 2023 第五年度失物認領指數揭示Uber 用戶失物報告的千奇百趣，除了衣物及電子產品外，更有電視遙控器，金華火腿及按摩椅等。隨著本地及國際旅遊業陸續復甦，港人對旅行感到十分雀躍 ，行李、護照、香港身份證均上榜最常見的旅遊失物。



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今年Uber發現，乘客的失物包羅萬有，小至電視遙控器，大至按摩椅。失物的種類令人意想不到。在2023年，日常隨身物品如電話、銀包和雨傘，再次列入十大最常見失物名單。衣物更成為「嶄露頭角」的新秀，取代電話和相機成為第一位最常被遺留的物品。耳機和喇叭排名第二，平板電腦和筆記本電腦亦攀升至頭十位。

Uber乘客若在行程中遺留了任何物品在車內，有何方法？

1. 點擊「你的行程」，然後選擇你遺下物品的 Uber 行程

2. 點擊「尋找失物」

3. 點擊「聯絡司機查詢失物」

4. 往下瀏覽，然後輸入你的電話號碼，並點撃「提交」

5. 若遺失了個人手提電話，可輸入朋友或家人的電話號碼 ﹙可透過電腦或其他電話登入你的Uber 帳戶﹚

6. 系統將會連接你與該 Uber 司機夥伴

7. 如果司機夥伴接聽了電話，並確認找到你的物品，可協定時間和地點領取失物。

8. 如果司機夥伴沒有接聽電話，請留言詳細描述你的物品，以及聯絡你的最佳方法。



編輯：梁巧恩



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