▲ 【美團3690】美團創辦人王慧文悉數A股轉B股 王興投票權增加、惟不觸發強制全面要約責任

同股不同權WVR公司美團 （03690） 宣布，聯合創辦人王慧文已悉數將手上擁10票投票權的特權股（A類股份），轉換為B類普通股，導致美團另一創辦人、首席執行官王興投票權權益大幅增加，不過，美團稱，相關轉換將不會觸發王興作出強制全面要約的責任。

王慧文被視為美團「二號人物」，與王興為同學兼室友，王慧文自2020年12月退任高級副總裁後，2023年3月宣布由執行董事調任為非執行董事，同時將放棄他超級投票權，當時稱預計4月底完成轉換。王慧文在3月27日曾披露，仍持有1800萬A股及3694.40萬B股。

美團發公告指，截至5月29日，王慧文已完成全部A類股份轉換為B類股份。以此推算，王慧文現持有約5494.40萬B股。

王興原本就有關部分保留事項以外的股東決議案於持有的投票權介乎30%至50%，而王慧文換股後，王興截至轉換完成日止的12個月期間所持投票權的最低持股百分比，非自願增加超過2%。

然而，美團稱，王興已諮詢，而執行人員確認，由於王慧文轉換行動獨立於王興，故不會觸發王興根據收購守則第26.1條下作出強制全面要約的責任。

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