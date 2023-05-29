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【資訊保安】三星推Knox Matrix　實施跨裝置保安

科技 21:05 2023/05/29

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無論是個人或企業，日常生活或工作也愈來愈離不開智能手機、電腦，而資訊保安就變得如人身安全般重要。Samsung Knox保安平台於2013年首次推出，當時一般中小企仍未十份重視資訊保安。

10年下來，加上疫情的「加持」，資安成為「生活及工作的日常」。三星電子宣佈推出Samsung Knox Matrix，作為Samsung Knox的最新一環，將安全性提升至更高水平，進一步保護用戶的電子裝置及流動數據。

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由於現今Samsung用戶大多擁有多個連接裝置，新的Knox Matrix將從多方面同時鞏固不限於一個裝置的安全，為手機等以外的跨裝置保安做好準備。Knox Matrix讓連接於同一個生態系統中的裝置可以互相保護。

3招保信息安全
Knox Matrix將從3方面全方位加強信息安全，包括：

  • 連接到同一生態系統的裝置將可透過信任鏈 (Trust Chain) 互相監察潛在威脅；
  • 若其中一個裝置被入侵，Knox Matrix便會將其從生態系統中隔離，以保護其他裝置；
  • 裝置之間存取資料時的加密同步 (Credential Sync)，在信任的裝置之間分享驗證保護機密資訊

Knox Matrix亦延伸至Android以外的作業系統，Samsung將在2024年推出首批搭載Knox Matrix的Samsung Galaxy系列產品，包括智能手機和平板電腦等，並在稍後的軟件更新中推出更多功能，未來亦將持續與其他行業夥伴開發更完善服務。

另外，Samsung現行的Knox保安系統所搭載的Knox Vault讓用戶能夠分開Knox Vault和主操作系統上的數據，隔離Samsung Pay等機密個人資料。同時，為企業提供Knox Suite保安系統，憑著可自訂及易於管理的軟件和端對端保安，為世界各地的企業和重要機構提供強大而靈活的流動裝置。

Samsung手機保安及私隱設定小貼士
1.首先，確保在手機設定中調整相機和麥克風的權限。
2.查看及更新「權限管理員
3.設置哪些應用程式可以存取個人資料，以便透明地控制應用程式上分享的內容。
4.定期更新密碼，並且不要使用個人資料作密碼，例如生日日期。
5.不要在多個帳戶中使用相同的密碼。
6.於設定中的「安全
7.私隱」可將數據權限一覽無遺；除了可以自訂權限，亦會顯示各種建議和提示以提升保安。

編輯：梁巧恩

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