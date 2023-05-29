▲ 【美股焦點】大摩憂中國消費復甦速度？

摩根士丹利發表報告，中國消費者支出不會快速恢復到新冠疫情前的水平，對星巴克（美：SBUX）等國際品牌來說是個問題，因為內地消費者不僅審慎，而且現在有更多選擇。

大摩分析師指，在支出方面，今年有三個因素對中國消費者造成壓力。

（1）中國沒有像美國和世界其他地區一樣，在疫情後派發消費券刺激消費。

（2）大摩估計，封城期間影響 3000 萬個就業職位。大摩預期2000萬個職位可能會恢復，但剩下的 1000 萬個需要更長時間才能恢復，因他們受監管教育、互聯網和房地產的影響。

（3）內地限制炒賣房地產，令樓市持續疲軟。

大摩指出，早於 2021 年上半年便預期房地產銷售引導市場復甦，其後受疫情打擊，去年底放寬措施後，重拾溫和增長。

大摩預期今年消費支出反彈9%，明年再增長4.8%，較疫情前低0.5個百分點。該行預期星巴克今年同店銷售增長7%。

大摩同時指出，本地競爭加劇也讓國際品牌的處境更加艱難。在4月份，中國咖啡店數量按年增加16%，其中大部分是本土品牌。競爭來自 Luckin（瑞幸）、Cotti（庫迪） 和 Tim Hortons（可口可樂旗下） 等相對新生品牌。

總部位於中國的 Luckin Coffee 目前擁有 9,000 多家門店，而 Tim Hortons 在 2019 年進入中國後擁有 600 多家門店。 新品牌 Cotti Coffee 非常受歡迎，其網站警告有人試圖冒充該品牌。

截至2022年9月，星巴克在中國內地開設了第 6000 家門店。

【美股業績】星巴克上季盈收同勝預期 維持全年展望、盤後跌5%

【Starbucks業績】星巴克季度收入遜預期 中國同店銷售跌29%

【瑞幸咖啡】曾指控瑞幸咖啡造假數 雪湖資本今大舉持倉 「長線可超越星巴克中國」

記者： 譚志偉