▲ 【澳門旅遊】澳門4月酒店客房平均入住率79.8% 按年增50個百分點

澳門統計暨普查局資料顯示，今年4月澳門向公眾提供住宿服務的酒店業場所共129間，按年增加8間，可提供客房數目增加10.6%至4.3萬間。客房平均入住率按年上升50.0個百分點至79.8%，當中三星級（86.1%）和二星級酒店（85.9%）的客房平均入住率達八成以上，按年分別增加49.9及48.0個百分點。

4月份酒店業場所住客按年上升2.0倍至110.1萬人次；內地（73.9萬人次）、香港（25.4萬人次）及台灣地區（1.8萬人次）的住客分別增加2.0倍、11.7倍及4.1倍，本地住客（4.5萬人次）則下跌52.8%。住客平均留宿時間按年減少0.1晚至1.6晚。

當局稱，首四個月酒店業場所的客房平均入住率按年上升38.2個百分點至76.2%，住客增加1.2倍至380.6萬人次，平均留宿時間則減少0.1晚至1.7晚。

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編輯：李哲毅