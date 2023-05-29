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【股壇金手指】惠理：謝清海、葉維義正磋商出售惠理集團30%股權　彭博：廣發據報斥資11億元收購

股市 22:40 2023/05/29

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【股壇金手指】廣發據報斥資11億元收購惠理集團20%股權　謝清海、葉維義現合持約4成

惠理集團 （00806） 發布通告，已獲聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海告知，謝清海及葉維義正就買方集團一間成員公司可能自創始股東購買少於30%股份，與潛在買方集團進行磋商。

彭博引述消息人士透露，中資證券公司廣發證券 （01776） 計劃從惠理集團股東謝清海、葉維義等手上，收購惠理20%股權，作為廣發證券海外擴張計劃的一部分。惠理集團由謝清海、葉維義創立，據最新年報，謝清海和葉維義目前分別持有惠理集團的25%和16%股權。

本報正向惠理集團查詢，暫未獲覆。

其中一位消息人士說，總部廣州的廣發證券接近達成協議，以約11億港元（1.41億美元）的價格，從謝清海和葉維義等股東手中收購這些股份，交易有待惠理集團董事會批准。

「股壇金手指」現年69歲　葉維義以維權投資者近年狙擊企業

謝清海、葉維義二人於1993年成立惠理集團，現在中國多地，以及吉隆坡、新加坡和倫敦設有辦事處。惠理集團去年虧損5.44億港元（6,950萬美元），所管理資產從2021年高位的100億美元，降至4月底的63億美元。

謝清海現年69歲，仍出任集團聯席主席兼聯席首席投資總監，並獲「股壇金手指」美譽。

葉維義現年64歲，近年已淡出惠理日常營運，亦不在董事會之內，反而近年不時以亞皆老街管理（Argyle Street Management）在亞洲股市上作維權投資行動（shareholder activism），包括曾狙擊中華汽車 （00026） 、東芝，要求增加派息或分拆。

曾與海航集團洽談收購　交易估值約156億港元

惠理集團6年前曾獲海航集團洽談收購，當時傳出交易估值或達20億美元，折合約156億港元。不過，洽商多個月後，海航集團傳出境外資金鏈斷裂，最終雙方終止談判。

惠理集團周一收市價2.22元，市值40.55億元。

相關文章：

【金融中心】謝清海：只要全面通關，人才將會重新流入香港　「惠理不能忽略新加坡的財富管理行業機遇」

【惠理業績】惠理集團末期息3.4仙　去年轉蝕5.4億

編輯：胡學能

港股 謝清海 財富及資產管理 葉維義 惠理集團（00806）
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