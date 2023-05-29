【股壇金手指】廣發據報斥資11億元收購惠理集團20%股權　謝清海、葉維義現合持約4成

彭博引述消息人士透露，中資證券公司廣發證券 （01776） 計劃從惠理集團 （00806） 股東謝清海、葉維義等手上，收購惠理20%股權，作為廣發證券海外擴張計劃的一部分。惠理集團由謝清海、葉維義創立，據最新年報，謝清海和葉維義目前分別持有惠理集團的25%和16%股權。

本報正向惠理集團查詢，暫未獲覆。

其中一位消息人士說，總部廣州的廣發證券接近達成協議，以約11億港元（1.41億美元）的價格，從謝清海和葉維義等股東手中收購這些股份，交易有待惠理集團董事會批准。

「股壇金手指」現年69歲 葉維義以維權投資者近年狙擊企業

謝清海、葉維義二人於1993年成立惠理集團，現在中國多地，以及吉隆坡、新加坡和倫敦設有辦事處。惠理集團去年虧損5.44億港元（6,950萬美元），所管理資產從2021年高位的100億美元，降至4月底的63億美元。

謝清海現年69歲，仍出任集團聯席主席兼聯席首席投資總監，並獲「股壇金手指」美譽。

葉維義現年64歲，近年已淡出惠理日常營運，亦不在董事會之內，反而近年不時以亞皆老街管理（Argyle Street Management）在亞洲股市上作維權投資行動（shareholder activism），包括曾狙擊中華汽車 （00026） 、東芝，要求增加派息或分拆。

曾與海航集團洽談收購 交易估值約156億港元

惠理集團6年前曾獲海航集團洽談收購，當時傳出交易估值或達20億美元，折合約156億港元。不過，洽商多個月後，海航集團傳出境外資金鏈斷裂，最終雙方終止談判。

惠理集團周一收市價2.22元，市值40.55億元。

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編輯：胡學能