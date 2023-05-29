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【煤氣003】煤氣首設全港煤氣管網抽氫系統　已與兩間巴士營運商洽商

股市 18:23 2023/05/29

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【煤氣003】煤氣首設全港煤氣管網抽氫系統　已與兩間巴士營運商洽商

煤氣公司 （00003） 設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統，採用「變壓吸附技術」，從接駁煤氣管網中，提取煤氣內的氫氣，其氫氣純度達99.99%，適合供氫燃料電池產電。煤氣公司總經理工商市務及營業部鄭曉光表示，由於現時僅屬小規模試產階段，目前難談回報率，但公司已與兩間巴士營運商傾談之中，相信很快有新消息。

煤氣公司位於大埔煤氣廠設置的供氫設施，今年3月獲環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意進行試驗，公司指，目前試驗情況令人滿意。

公司總經理燃氣生產部陳錦添表示，氫氣隨煤氣經地底管道配送，不受天氣和路面交通情況影響，可做到「即開即有」無間斷供應。他指，氫能可應用於巴士及重型車外，還可應用於其他運輸交通工具，包括船隻和鐵路等。

相關文章：【恒地系】煤氣及港華智慧能源退出上海燃氣25%股權　料除稅前淨收益近7億元

相關文章：【煤氣003】煤氣黃維義：暫不考慮派紅股　料明年會集團供氫的氫能巴士在港行駛

記者：姚卓然

港股 香港中華煤氣（00003） 可持續發展 環境及生態局 氫能 煤氣 巴士 運輸 鐵路 中華煤氣
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