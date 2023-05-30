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【香港出口】4月港出口續跌　分析師：無新訂單難望改善出口

商業 10:00 2023/05/30

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政府統計處發表2023年4月份香港對外商品貿易統計數字，兩者分別下跌13.0%和11.9%，跌幅均大於市場預期的9.3%和9.9%。分析師指數字下跌符合預計，因3月出口主要來自積壓的訂單出貨，4月出口回落實屬正常，預計未來數月也會是下跌，要到第三季才有望回到正數。

【香港出口】4月份整體出口和進口貨值續跌　出口貨值跌13%

分析師指未來數月出口數難望改善

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，數字下跌符合預期：「因3月出口主要來自廠商在疫情期間積壓的訂單出貨，4月出口回落實屬正常。」其中比較顯著的是新能源汽車和太陽能板等貨品出口，在4月時也明顯減少，他估計部份原因是3月清訂單後效果，加上歐美和亞太市場對有關產品的政府補貼只有一次性，當最需要先採購的行業的訂單陸續在3月出貨後，4月的出口也減少了。

林俊泓預計未來數月也會是下跌：「5月和6月的數字，很大機會也是下跌。由於看到入口數字沒有上升，代表來貨料加工的廠商也沒有輸入材料，這也表示沒有新的訂單，自然在未來數月也不會有訂單出貨，因此可以預期未來數月的出口數也是下跌。預計要到今年第三季才有機會回到正數。」

商會指或已反映全球供應鏈新格局形成

香港中華出入口商會副秘書長李志峰表示，香港出現貿易逆差的情況很少見，可能反映了香港消費格局有了新的轉變：「如果從區域的數字來看，或者顯示世界在供應鏈、物流鏈上出現了新的格局。例如美光科技就受到中美磨擦所影響，受到中國的監管，另一方面華為也所美國監管，全球供應鏈新格局下就影響到香港的出入口數字。」

他亦提到，香港4月商品出口貨值按年進一步下跌，輸往中國、美國及歐盟的出口減少之外，輸往其他主要亞洲市場的出口亦錄得不同程度的跌幅，僅只有泰國有細微升幅。這也可能反映新的格局已經形成，中國出口不用經過香港而是直接和東南亞國家進出口，數字下跌未必只是一時下跌，而是新格局下的新常態，未來香港的進出口數字未必會回升。

【香港出口】香港3月出口及進口貨量按年跌5.0%及3.2%　分析師：或要到Q3才有望變正數

本報記者：李智賢

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