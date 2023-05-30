  • 30°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 09:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黑熊闖美國麵包店倉庫 「自助」狂食甜品（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/05/30

分享：

分享：

美國一間麵包店近日發生驚人場面，員工發現倉庫內有黑熊闖入，並偷走一大盒杯子蛋糕「自行」享用。事件中無人或動物受傷，故事亦在網上廣傳。

34歲美國女做富豪保姆日賺1.6萬 當副業每年做兩個月夠使 【下一頁】

康涅狄格州（Connecticut）麵包店Taste by Spellbound的東主Miriam Stephens表示，上周三（24日）時突然有員工大叫，稱店舖倉庫內有熊闖入。

閉路電視畫面顯示，黑熊順利「盜取」裝有多個杯子蛋糕大白色紙盒，並在門外當場即時開餐。曾有員工嘗試驅逐黑熊不果，直至有人駕至倉庫門前附近響咹，黑熊才「幸幸然」離開。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

瑞士初創公司打造高音速客機 美澳航線4小時內有望完成 【下一頁】

事後Miriam Stephens在社交平台發文，解釋分店當日需要延遲開店。Stephens稱從未想過會遇到黑熊「來訪」，強調眾人安全，只是有60個杯子蛋糕及一個椰子蛋糕「受傷」。

Taste by Spellbound及後亦十分應景地推出有熊裝飾的杯子蛋糕，結果深受顧客歡迎。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

意大利威尼斯運河染綠 染黑羅馬許願池環保團體否認涉事
2023/05/29
意大利威尼斯運河染綠 染黑羅馬許願池環保團體否認涉事
美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁
2023/05/29
美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁
英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押
2023/05/29
英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押
美Lululemon兩職員阻止行劫不成 反被公司炒人（有片）
2023/05/28
美Lululemon兩職員阻止行劫不成 反被公司炒人（有片）
英多個NHS基金會被揭發 未經同意向FB披露病人資訊
2023/05/28
英多個NHS基金會被揭發 未經同意向FB披露病人資訊

你可能感興趣

意大利威尼斯運河染綠 染黑羅馬許願池環保團體否認涉事
12:30 2023/05/29
意大利威尼斯運河染綠 染黑羅馬許願池環保團體否認涉事
美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁
12:05 2023/05/29
美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁
英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押
08:05 2023/05/29
英青少年再拍TikTok闖列車搗亂被捕 母拒保釋續扣押
網絡熱話 社交平台 美國 康涅狄格 蛋糕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】俄媒指外國投資者撤走逾2800億 烏基輔日遇俄軍大規劃襲擊（持續更新）
【俄烏戰爭】俄媒指外國投資者撤走逾2800億 烏基輔日遇俄軍大規劃襲擊（持續更新）
Celine Dion宣布取消歐洲所有巡演 病情惡化
Celine Dion宣布取消歐洲所有巡演 病情惡化
盧卡申科願供應核武 吸引他國加入「俄白聯盟」
盧卡申科願供應核武 吸引他國加入「俄白聯盟」
美Lululemon兩職員阻止行劫不成 反被公司炒人（有片）
美Lululemon兩職員阻止行劫不成 反被公司炒人（有片）
【土耳其選舉】埃爾多安順利連任總統 里拉跌至新低（第三版）
【土耳其選舉】埃爾多安順利連任總統 里拉跌至新低（第三版）
美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁
美影后控白人男性「氣候危機元兇」 籲全部逮捕及監禁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款