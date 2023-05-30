黑熊闖美國麵包店倉庫 「自助」狂食甜品（有片）

美國一間麵包店近日發生驚人場面，員工發現倉庫內有黑熊闖入，並偷走一大盒杯子蛋糕「自行」享用。事件中無人或動物受傷，故事亦在網上廣傳。

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康涅狄格州（Connecticut）麵包店Taste by Spellbound的東主Miriam Stephens表示，上周三（24日）時突然有員工大叫，稱店舖倉庫內有熊闖入。

閉路電視畫面顯示，黑熊順利「盜取」裝有多個杯子蛋糕大白色紙盒，並在門外當場即時開餐。曾有員工嘗試驅逐黑熊不果，直至有人駕至倉庫門前附近響咹，黑熊才「幸幸然」離開。

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事後Miriam Stephens在社交平台發文，解釋分店當日需要延遲開店。Stephens稱從未想過會遇到黑熊「來訪」，強調眾人安全，只是有60個杯子蛋糕及一個椰子蛋糕「受傷」。

Taste by Spellbound及後亦十分應景地推出有熊裝飾的杯子蛋糕，結果深受顧客歡迎。

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責任編輯：吳漢培