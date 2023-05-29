【相片儲存】Apple「我的相片串流」　7月底關閉服務

透過蘋果（Apple）的「我的相片串流」（My Photo Stream）功能，讓用戶可以存取最近使用iPhone、iPad 等拍攝的相片，或從Mac或PC上載的相片。Apple近日宣布，「我的相片串流」功能將於今年7月26日關閉。

Apple指，系統將於關閉前一個月，即由6月26日起，停止從裝置上載新相片到「我的相片串流」。即是指，在此日期前上載到該服務的任何相片，將在iCloud保留30 天（由上載日計起）並可供目前已啟用「我的相片串流」的任何裝置取用。7月26日後，iCloud就不會保留任何相片，並將關閉該服務。

【WhatsApp新功能】WhatsApp擬開發設置用戶名機制 免公開電話號碼

而是次變動中，相片已經儲存在用戶的至少一部裝置，因此只要存有原始檔的裝置還在，就不會在此過程中遺失任何相片。如果用戶想要的相片不在特定iPhone、iPad或Mac的圖庫中，請務必將相片儲存到該裝置的圖庫。

如果用戶未有使用iCloud備份，用戶只要點擊相片並向上滑動，即可知道相片來自哪一裝置：

為了讓所拍攝的相片和影片在所有裝置上保持最新狀態，官方亦建議用戶日後使用「iCloud相片」，讓相片安全地儲存在iCloud。

【ChatGPT App】Apple未參戰已搶佔商機 靠ChatGPT App料每年賺多28億

【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統 勿再模仿蘋果iOS故步自封

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：