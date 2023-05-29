【虛擬銀行】PAOB夥易付達推企業循環貸款　貸款額最高30萬元

虛擬銀行平安壹賬通銀行與電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）宣布進一步合作，為eftPay中小企商戶提供即時及靈活的全新中小企貸款服務「企業循環貸款」，助零售企業把握經濟復甦的商機。

PAOB「企業循環貸款」的貸款額最高為30萬元，還款期由1至3個月，並提供1年循環額度，可在額度範圍內多次隨時提取貸款。PAOB協助eftPay的商戶利用商業數據申請貸款，並透過自身獨創的風險評估平台作信貸分析，從而簡化貸款審批流程，客戶毋須遞交任何申請文件及抵押品。

平安壹賬通銀行行政總裁兼執行董事費軼明表示，隨着香港與國際及中國內地復常往來，來港商務及旅遊訪客人次以倍數增長，連帶零售消費力回勇，深信本地零售市道再露曙光，故此與eftPay深化合作，為從事零售業的中小企推出具彈性的「企業循環貸款」，現金流隨時準備就緒，助商戶捉緊復常機遇。

易付達（亞洲）主席及行政總裁勞俊傑表示，零售商戶經常面對資金流動的問題，包括入貨、擴充業務等，是次與PAOB合作為相關客戶提供更快捷的貸款方案，以更方便和簡易的方式取得融資，即時解決他們現金流的困難。

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編輯：胡學能