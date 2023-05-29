▲ 【中東四寶？】利雅得航空正洽購逾150架波音737 MAX客機

外電報道，沙特今年新成立的國營航空公司利雅得航空（Riyadh Air）正與美國飛機製造商波音（美：BA）接洽，向其訂購逾150架737Max飛機，訂單估值高達80億美元。此前，利雅得航空宣布訂購72架波音787-9 Dreamliner飛機。

彭博社引述消息稱，利雅得航空正計劃訂購約300至400架窄體式客機。波音以外，有消息指，歐洲飛機製造商空中巴士亦可能獲得部分訂單，惟目前仍有變數。

消息指出，波音公司正遊說利雅得航空接受確定訂單，認爲波音可以在交付速度上取勝。因應早年737MAX事件，空中巴士窄體客機成為搶手貨，按現時的產能推斷，空中巴士難以在2029年前交付A321neo飛機。

利雅得航空屬沙特主權基金（Public Investment Fund，PIF）旗下，目標在2030年服務全球100個目的地。

波音、利雅得航空及沙特PIF均不予置評。

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記者：伍鍵文