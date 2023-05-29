  • 30°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 19:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中東四寶？】利雅得航空正洽購逾150架波音737 MAX客機

股市 18:22 2023/05/29

分享：

分享：

【中東四寶？】利雅得航空正洽購逾150架波音737 MAX客機

外電報道，沙特今年新成立的國營航空公司利雅得航空（Riyadh Air）正與美國飛機製造商波音（美：BA）接洽，向其訂購逾150架737Max飛機，訂單估值高達80億美元。此前，利雅得航空宣布訂購72架波音787-9 Dreamliner飛機。

沙特加入戰局、「中東三寶」變四寶，可見【下一頁】

彭博社引述消息稱，利雅得航空正計劃訂購約300至400架窄體式客機。波音以外，有消息指，歐洲飛機製造商空中巴士亦可能獲得部分訂單，惟目前仍有變數。

消息指出，波音公司正遊說利雅得航空接受確定訂單，認爲波音可以在交付速度上取勝。因應早年737MAX事件，空中巴士窄體客機成為搶手貨，按現時的產能推斷，空中巴士難以在2029年前交付A321neo飛機。

利雅得航空屬沙特主權基金（Public Investment Fund，PIF）旗下，目標在2030年服務全球100個目的地。

波音、利雅得航空及沙特PIF均不予置評。

更多美股新聞

相關文章：

【美股業績】波音首季收入按年升近3成　表明提升飛機生產速度　開市升超過2%

【波音BA】波音據報計劃到2025將737 MAX產量回復至疫情前水平

記者：伍鍵文

波音（Boeing，美：BA） 波音 美股 空中巴士
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【煤氣003】煤氣首設全港煤氣管網抽氫系統　已與兩間巴士營運商洽商

下一篇文章

【旅遊保險】藍十字：今年首季旅遊保險業務收入按年激增8倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】白宮與共和黨達成協議　周三國會表決　一文看清最新進展（不斷更新）
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【日圓走勢】法興料日本央行最快6月調整YCC政策　看好日圓未來數周升7%、兌港元重回6算
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【美股收市】債限談判傳初步方案　道指收漲328點　納指升逾2%　Nvidia本周累漲24%（不斷更新）
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【港股ADR】滙豐ADR高港1.5%　中概股勁升3%　網易ADR高港7%
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
【北水+恒指】恒指跌穿黃金比率關口　北水走資18億　沽騰訊買美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款