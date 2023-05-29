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美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加

環球政治 18:30 2023/05/29

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美國共和黨資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）訪問烏克蘭期間，形容美國對烏克蘭軍援是花得最值得的一筆錢。俄方批評格雷厄姆發表仇恨言論，有俄羅斯國會議員更威脅要空襲美國阿拉斯加。

盧卡申科願供應核武 吸引他國加入「俄白聯盟」 【下一頁】

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko上周五（26日）於社交媒體發布影片，顯示格雷厄姆訪問基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤當日，談及俄烏戰爭的一番言論。

格雷厄姆説了一句「俄羅斯人垂死。」（and now the Russians are dying）然後影片切換鏡頭，顯示格雷厄姆說「這是（對烏軍援）是我們（美國）花費最值得的一筆錢。」（It’s the best money we’ve ever spent.）

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）批評格雷厄姆，指很難想像一個國家會發生，比擁有這樣的參議員更丟人的事情。

前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）形容格雷厄姆是老傻瓜，指他不應該發表「花錢謀殺俄羅斯人很值得」這類言論。

【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 【下一頁】

俄羅斯的國家杜馬（下議院）副主席古魯耶夫（Andrey Gurulyov）更聲稱，俄羅斯不需要回應國家面臨的威脅，而是需要對手四處奔波不知道如何應對。

他揚言俄方擁有足以控制美國領土的戰略核力量，而海峽對面就是阿拉斯加，在美國附近部署的導彈足以將阿拉斯加夷為平地。

不過會議完整紀錄顯示，格雷厄姆並非同時發表涉事兩句言論，只是片段剪輯方式導致兩句看起來似有連結。

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責任編輯：鄭錦玲

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