美參議員指對烏軍援最值得 俄議員威脅空襲阿拉斯加

美國共和黨資深參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)訪問烏克蘭期間,形容美國對烏克蘭軍援是花得最值得的一筆錢。俄方批評格雷厄姆發表仇恨言論,有俄羅斯國會議員更威脅要空襲美國阿拉斯加。

盧卡申科願供應核武 吸引他國加入「俄白聯盟」 【下一頁】

烏克蘭內政部長幕僚Anton Gerashchenko上周五(26日)於社交媒體發布影片,顯示格雷厄姆訪問基輔與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)會晤當日,談及俄烏戰爭的一番言論。

格雷厄姆説了一句「俄羅斯人垂死。」(and now the Russians are dying)然後影片切換鏡頭,顯示格雷厄姆說「這是(對烏軍援)是我們(美國)花費最值得的一筆錢。」(It’s the best money we’ve ever spent.)

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)批評格雷厄姆,指很難想像一個國家會發生,比擁有這樣的參議員更丟人的事情。

前總統梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)形容格雷厄姆是老傻瓜,指他不應該發表「花錢謀殺俄羅斯人很值得」這類言論。

【俄烏戰爭】烏稱俄軍導彈擊中診所 釀最少2死30傷 【下一頁】

俄羅斯的國家杜馬(下議院)副主席古魯耶夫(Andrey Gurulyov)更聲稱,俄羅斯不需要回應國家面臨的威脅,而是需要對手四處奔波不知道如何應對。

他揚言俄方擁有足以控制美國領土的戰略核力量,而海峽對面就是阿拉斯加,在美國附近部署的導彈足以將阿拉斯加夷為平地。

不過會議完整紀錄顯示,格雷厄姆並非同時發表涉事兩句言論,只是片段剪輯方式導致兩句看起來似有連結。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲