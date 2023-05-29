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【MPF】GUM：5月強積金人均暫蝕2660元
股市 17:38 2023/05/29
GUM公布強積金表現指數5月份摘要，5月份回報表現微跌，錄得人均負回報2,660元。
整體股票基金在5月份下跌，大中華和香港股票基金繼續是表現最差的股票基金，主因相信受全球對中國出口產品需求疲軟的拖累；混合資產基金部分資產投資於債券，而固定收益基金表現為三大指數中最好，故此跌幅比股票基金少。強積金保守基金繼續受惠於息率維持於高位，持續錄得穩定正回報。
強積金附屬成份基金指數表現—首兩類最高資產值（截至今年5月23日）
|類別
|附屬成份基金指數
|2023年5月回報
|股票基金
|香港股票基金
|-3.1%
|大中華股票基金
|-2.3%
|混合資產基金
|混合資產基金 (股票比例 80-100%)
|-0.9%
|混合資產基金 (股票比例 60-80%)
|-1.2%
|固定收益基金
|強積金保守基金
|+0.2%
|保證基金
|-0.3%
|預設投資策略基金
|預設投資策略（核心累積基金）
|-0.9%
|預設投資策略（65 歲後基金）
|-1.3%
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編輯：胡學能
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