▲ 【MPF】GUM：5月強積金人均暫蝕2660元

GUM公布強積金表現指數5月份摘要，5月份回報表現微跌，錄得人均負回報2,660元。

整體股票基金在5月份下跌，大中華和香港股票基金繼續是表現最差的股票基金，主因相信受全球對中國出口產品需求疲軟的拖累；混合資產基金部分資產投資於債券，而固定收益基金表現為三大指數中最好，故此跌幅比股票基金少。強積金保守基金繼續受惠於息率維持於高位，持續錄得穩定正回報。

強積金附屬成份基金指數表現—首兩類最高資產值（截至今年5月23日）

類別 附屬成份基金指數 2023年5月回報 股票基金 香港股票基金 -3.1% 大中華股票基金 -2.3% 混合資產基金 混合資產基金 (股票比例 80-100%) -0.9% 混合資產基金 (股票比例 60-80%) -1.2% 固定收益基金 強積金保守基金 +0.2% 保證基金 -0.3% 預設投資策略基金 預設投資策略（核心累積基金） -0.9% 預設投資策略（65 歲後基金） -1.3%

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編輯：胡學能