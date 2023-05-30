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【消費券2023】第二期消費券6.5起可轉會、7.16發放　一文看清支付工具最新優惠

股市 13:48 2023/05/30

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【消費券2023】第二期消費券6.5起可登記轉會、7.16發放　Tap & Go：繼續提供消費回贈優惠

2023年第二期電子消費券會於7月16日發放，並在6月5日至27日接受轉換支付工具申請。市民可以選用八達通、支付寶香港（Alipay HK）、香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK、BoC Pay以及PayMe from HSBC領取第二期電子消費券。

中銀香港：用BoC Pay可獲100元「現金賞」

中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示，截至4月底，BoC Pay的商戶交易金額比去年同期翻倍，可見消費券計劃有效刺激本地消費增長。

該行最新宣布，全新及現有客戶成功以 BoC Pay 領取第二期消費券，可獲100元「現金賞」及高達5,000元「加碼理財賞」。

中銀香港：經BoC Pay領消費券獲100元現金賞 銀行服務優惠達5000元，可見【下一頁】

Tap&Go預告推回贈優惠

Tap & Go「拍住賞」稱，將繼續提供消費回贈優惠，刺激本地消費；其整體消費在政府發放2023 年第一期消費券後錄得顯著增長，尤其是在網上購物平台「The Club」的消費，按月錄得超過八倍升幅。

Tap & Go「拍住賞」表示，會繼續支持商戶數碼轉型，包括向中小企提供「轉數快」0% 交易費優惠，推動中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】消費券第二期要來了　轉會換無消費期限有辦法？

相關文章：

【消費券2023】第二期消費券7月16日發放、為市場注入130億消費力　6月5日起可轉換支付工具

【消費券2023】WeChat Pay HK向消費券用戶派兩倍印花

港股 香港電訊－SS（06823） 虛擬銀行
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